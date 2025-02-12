BM: "Gazze'nin yeniden inşası için en az 53 milyar dolar gerek"

Birleşmiş Milletler salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'yi yeniden inşa ve savaşın yerle bir ettiği bölgeyi kuşatan "insani felaketi" sona erdirmek için 53 milyar doları aşkın paraya ihtiyaç duyulduğunu, yalnızca ilk üç yılda 20 milyar dolar harcanacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi'nin bir yıldan fazla süren savaştan sonra onlarca milyar dolarlık kurtarma ve yenileme yardımına ihtiyacı var.



Dünya örgütü, Gazze'nin yeniden inşasını tartışan raporunda, kurtarma ve yeniden inşanın başlayabilmesi, İsrail işgalinin hızla sona erdirilmesi ve "uygulanabilir iki devletli bir çözüm" oluşturmaya yönelik siyasi sürecin temelinin atılabilmesi için "siyaset ve güvenlik çerçevesinin" de oluşturulması gerektiğini söyledi.

Gazze'nin büyük bir kısmı (okullar, hastaneler ve diğer kamusal altyapılar dahil) 7 Ekim 2023'te benzeri görülmemiş Hamas saldırısına misilleme olarak İsrail'in gerçekleştirdiği yıkıcı askeri saldırının ardından enkaza döndü.

Belgede, "Geçici değerlendirme, Gazze Şeridi'ndeki muazzam ölçekteki iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyaçlarına ilişkin bir erken gösterge sunuyor" sözlerine yer verilen BM Genel Sekreteri António Guterres, metnin tamamlanmış bir değerlendirme olmadığı konusunda da uyardı.

Genel Sekreter, "Rapor, Gazze Şeridi'ndeki kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyaçlarının 53,142 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. İlk üç yıldaki kısa vadeli ihtiyaçlarınsa yaklaşık 20,568 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor." diye ekledi.

Genel sekreterin raporu, aralıkta Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapan BM Genel Kurul kararı gereğince iki ay içinde bölgenin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi talebine Guterres'in yanıtını kapsıyor.

Konuta 15,2 milyar dolar

Raporda, İsrail ve Hamas arasında bir yılı aşkın bir süre devam eden savaşta "evlerin yüzde 60'ı aşkın bölümünün" yıkılmasıyla konut sektörünün yaklaşık 15,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğu değerlendirildi.

Ticaret ve sanayi ile sağlığa 6,9'ar milyar dolar

Rapora göre, ticaret ve sanayi sektörünün tahmini 6,9 milyar dolara, sağlık sektörünün de tahmini 6,9 milyar dolara ihtiyacı olacak.

Tarım için 4,2, ulaşım için 2,9 milyar dolar

Genel Sekreterin raporunda tarım sektörünün canlandırılmasının yaklaşık 4,2 milyar dolara, ulaşımın 2,9 milyar dolara, su ve arıtımın tahminen 2,7 milyar dolara ve eğitimin 2,6 milyar dolara mal olması beklendiği ifade ediliyor.

Moloz ve patlamamış mühimmatın kaldırılması için 1,9 milyar dolar

Raporda ayrıca, "patlamamış mühimmatla dolu büyük molozlar ve molozların kaldırılmasıyla ilişkili yüksek maliyet" nedeniyle çevre için öngörülen 1,9 milyar dolarlık masrafın yüksekliğine de ayrıca dikkat çekildi.

En az 50 milyon ton moloz

Birleşmiş Milletler, savaşın insan kalıntıları, patlamamış mühimmat, asbest ve diğer tehlikeli maddeler de dahil 50 milyon tondan fazla moloz ürettiğini tahmin etti.

Guterres, 30 Ocak tarihli raporunda, "Kritik konu, Filistin Yönetiminin Gazze'deki kurtarma ve yeniden inşa planlama ve uygulamasının merkezinde olma[sıdır]" dedi.

Rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "ele geçirmek", bölgeyi yeniden geliştirmek ve Gazze'de yaşayan iki milyonu aşkın Filistinliyi topraklarından kovmak istediğini söylemesinden birkaç gün önce tamamlanmıştı. Planı küresel bir tepkiye yol açtı ve Filistinliler tarafından reddedildi.

(AEK)