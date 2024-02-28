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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 15:57
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BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana yardım ulaştırılamadı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, “Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 2 bebek hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana yardım ulaştırılamadı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM), Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını açıkladı.

BM Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzari'nin Gazze'ye yardımlarda çok ciddi azalma olduğu uyarısını anımsatan Dujarric, "BM (insani yardım) sisteminin, Gazze'ye daha fazla giriş noktasına ihtiyacı var. Aynı zamanda kuzeye de dahil daha güvenli ulaşım yollarına ve sınır noktalarında yardım geçişlerinin hızlandırılmasına ihtiyaç var" dedi.

15 bin ton gıda Mısır’da bekliyor

Dünya Gıda Örgütü'nün Mısır'da 15 bin ton gıdanın hazırda beklediğini aktardığını bildiren Dujarric, Gazze'ye insani yardım ulaşımını zorlaştıran hususlardan bazılarını insani ateşkesin olmaması, uluslararası hukuka saygı duyulmadan çatışma yürütülmesi ve kamu düzeninin bozulması olarak sıraladı.

UNRWA: Yardımların artması gerekiyordu

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu" açıklamasını yapmıştı.

“Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtildi.

Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğunu belirten Bakanlık, “Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 2 bebek hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı.

Uluslararası topluma yardım çağrısı

Bakanlık yardım çağrısı yaparak, "Sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çeken insanları muayene ve tedavi etmek ve insani bir felaketi önlemek için uluslararası kuruluşlara yerinden edilenlerin kaldığı barınaklarda kapsamlı bir tıbbi denetim yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kadınları ve çocukları korumanın, Gazze Şeridi'ni vuran kıtlıktan kurtulma çözümleri sağlamanın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kuruluşların ahlaki sorumluluğu ve görevi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Uluslararası topluma, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef alma, aç bırakma ve salgın hastalıklar yoluyla işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuyoruz" dendi.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler de çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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