BM: Gazze kıtlıkla karşı karşıya, yardımlar çok yetersiz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu açıkladı.

UNRWA, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze'de kıtlık kapıda, 1,1 milyon insan felaket seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu.

Gazze'ye insani yardım ulaştıran tırların birçoğuna İsrail tarafından izin verilmediğine dikkati çeken UNRWA, "Mart ayında şu ana kadar günde ortalama 159 yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne geçti. Bu, ihtiyaçların çok altında" dedi.

UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 24 sağlık merkezinden yalnızca 8'inin faaliyet gösterdiğinin bilgisini paylaştı.

İsrail, Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da bekliyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze’ye) günde en az 500 tır veya eşdeğer yardımın girişine ihtiyaç var" demişti.

“Gıda üretebilen insanlar yardım alan kişilere dönüştü”

Filistin Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği Lobicilik Direktörü Moayyad Bsharat, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki tarım arazilerine saldırılarının muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Bsharat, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum etmek için bilinçli olarak tarım arazilerine saldırdığını söyledi, "İsrail, ABD'nin gönderdiği beyaz fosfor ve diğer kimyasallarla tarım arazilerini bombalıyor. Bu bombalar toprakta kanserojen maddelerin birikmesine neden oluyor ve gelecekte o topraktan ürün alanlar kanser olabilir" dedi.

Bsharat, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'deki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 90'ının yok edildiğini dile getirerek, Refah ve Han Yunus'taki ekilebilir tarım arazilerinin de İsrail işgali altında olduğuna dikkati çekti.

Filistinlilerin şu an herhangi bir üretim yapamadıklarını ifade eden Bsharat, "Savaş öncesi ablukada bile Gazzeliler süt, yumurta, zeytinyağı ve diğer tarım ürünlerinin üretimini yapabiliyordu ama şimdi ellerinde üretebilecekleri hiçbir şey yok. İsrail'in soykırımı nedeniyle gıda üretebilen insanlar insani yardım alan kişilere dönüştüler" diye konuştu.

Bsharat, balıkçılık faaliyetlerinin de İsrail tarafından engellendiğini aktararak, İsrail'in Gazzelilere ait balıkçı teknelerini yok ettiğini ve denize açılmak isteyen balıkçıları öldürdüğünü dile getirdi.

İsrail'in yardımları engelleyerek "gıda ablukasına" aldığı Gazzelilerin açlıktan hayatlarını kaybettiklerini anımsatan Bsharat, "Filistin'de insanlar sokaklarda buldukları otları yiyor. Bazen yemek bulmak için çöpleri ve atık maddeleri ya da son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yemek zorunda kalıyorlar. Açlıktan ölenlerin sayısı arttı" dedi.

Bsharat, Gazze'ye havadan ve karadan yapılan gıda yardımlarının günlük ihtiyacın sadece yüzde 15'ini karşılayabildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzbinlerce Gazzeli gökyüzüne bakarak yardım atılmasını bekler hale geldi. Bu şekilde yardım yapılması Filistin sorununu insanlıktan çıkaran bir durum. Sanki Filistinliler herhangi bir iş göremeyen yardım dilenen bir grup olarak gösteriliyor. Şu an Gazze'ye günlük yapılan yardımların en az 1000 katı fazla tır girmesi lazım. Çok fazla temiz suya, yiyeceğe, kısacası temel ihtiyaç malzemesine ihtiyaç var. Filistinlilerin, özellikle de kadın ve çocukların açlıktan ölme riskini azaltmak için Gazze'ye yardımlar artırılmalı. Yardım yapılırken aynı zamanda tarım alanları ve diğer sektörler rehabilite edilmeli."