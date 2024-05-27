ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 08:38
1 dk Okuma

BM: Gazze halkı kıtlığa doğru gidiyor

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose, uluslararası toplumdan, yardım tırlarının Refah ve Kerm Ebu Salim gibi bilinen sınırlar üzerinden getirilmesi ve El-Mintar, Eş-Şucaiyye ve Beyt Hanun sınırlarının da yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze halkı kıtlığa doğru gidiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapıları üzerindeki kısıtlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, ajansın X sosyal medya hesabında yayınlandı.

Rose, "İnsani yardımlar Gazze sınırına sadece onlarca kilometre uzakta ama insanlar kıtlığa doğru gidiyor" dedi.

“Kısıtlamalar ve keyfi denetimler”

Gazze'ye yardım girişinde, İsrail makamlarının uyguladığı kısıtlamalar ve keyfi denetimler gibi sıkıntılarla karşılaşıldığını kaydeden Rose, uluslararası toplumdan, yardım tırlarının Refah ve Kerm Ebu Salim gibi bilinen sınırlar üzerinden getirilmesi ve El-Mintar, Eş-Şucaiyye ve Beyt Hanun sınırlarının da yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Gazze'deki hükümet de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze’de 35 bin 857 kişi hayatını kaybetti
25 Mayıs 2024
/haber/gazzede-35-bin-857-kisi-hayatini-kaybetti-295755
Gazze’de 230 günde 2 milyon kişi yerinden edildi
24 Mayıs 2024
/haber/gazzede-230-gunde-2-milyon-kisi-yerinden-edildi-295707
Gazze’deki hastaneden yakıt çağrısı: Kuvözlerdeki bebeklerin hayatı tehlikede
24 Mayıs 2024
/haber/gazzedeki-hastaneden-yakit-cagrisi-kuvozlerdeki-bebeklerin-hayati-tehlikede-295706
İsrail'in hedefindeki Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor
21 Mayıs 2024
/haber/israil-in-hedefindeki-gazze-nin-kuzeyindeki-hizmet-veren-son-hastane-bosaltiliyor-295613
“Gazze’de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastaların hayatı tehlikede”
20 Mayıs 2024
/haber/gazzede-ilac-ve-tibbi-malzeme-eksikligi-nedeniyle-hastalarin-hayati-tehlikede-295561
ilgili haberler
Gazze’de 35 bin 857 kişi hayatını kaybetti
25 Mayıs 2024
/haber/gazzede-35-bin-857-kisi-hayatini-kaybetti-295755
Gazze’de 230 günde 2 milyon kişi yerinden edildi
24 Mayıs 2024
/haber/gazzede-230-gunde-2-milyon-kisi-yerinden-edildi-295707
Gazze’deki hastaneden yakıt çağrısı: Kuvözlerdeki bebeklerin hayatı tehlikede
24 Mayıs 2024
/haber/gazzedeki-hastaneden-yakit-cagrisi-kuvozlerdeki-bebeklerin-hayati-tehlikede-295706
İsrail'in hedefindeki Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor
21 Mayıs 2024
/haber/israil-in-hedefindeki-gazze-nin-kuzeyindeki-hizmet-veren-son-hastane-bosaltiliyor-295613
“Gazze’de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastaların hayatı tehlikede”
20 Mayıs 2024
/haber/gazzede-ilac-ve-tibbi-malzeme-eksikligi-nedeniyle-hastalarin-hayati-tehlikede-295561
Sayfa Başına Git