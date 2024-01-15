BM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UNRWA, “Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti” diyerek bölgedeki Filistinlilerin, İsrail saldırıları sebebiyle çok zor günler yaşadığını açıkladı.

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, “Gazze halkının öldürülmemesi, gıda, ilaç, su ve barınma ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması için defalarca yapılan çağrılara rağmen, insani ateşkes halen yürürlükte değil” dendi.

Gazze'de UNRWA'nın okul ve eğitim merkezleri dahil 154 tesisine yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinlinin sığındığı, 250 binden fazla Filistinli aileye un temin edildiği ve 10 milyondan fazla öğün dağıtıldığı aktarıldı.

1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi

UNRWA, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

UNRWA açıklamasına göre, Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, kış şartlarında derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına rağmen hayatta kalan Filistinliler ise barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

BM: İsrail, Gazze’ye yardım ulaşmasını engelliyor Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, el-Kahire el-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin, “Mısır tarafı, olayların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısını bir gün bile kapatmadı. Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır” dedi. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarına dikkati çekerek, “Dünya, İsrail ölüm makinesinin masumları katletmesinin canlı şahidi oldu” diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)