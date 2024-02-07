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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 14:53
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BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi

İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze’de erişim sınırlamaları nedeniyle UNRWA’nın 22 sağlık tesisinden sadece 4’ü aktif durumda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sağlık tesisleri üzerindeki yıkıcı etkisine ilişkin açıklama yaptı.

Şeyh Rıdvan Sağlık Merkezi’nin önceki ve yıkılmış halinin paylaşan UNRWA, “Şok edici öncesi ve sonrası fotoğraflar, Gazze’nin kuzeyindeki sağlık merkezimizin yıkımının boyutunu gösteriyor” dedi.

İsrail’in saldırılarından Gazze’deki sağlık tesislerinin yüzde 84’ünün etkilendiği vurgulanan açıklamada, devam eden bombardıman ve erişim sınırlamaları nedeniyle UNRWA’nın 22 sağlık tesisinden sadece 4’ünün aktif olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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Bugün 10:39
/haber/gazzede-340-doktor-ve-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-291574
BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı
Bugün 08:49
/haber/bm-gazze-de-aclik-12-kat-artti-291567
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Bugün 08:16
/haber/hamas-ateskes-icin-turkiye-katar-misir-bm-ve-rusyanin-garantor-olmasini-istedik-291565
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/haber/bm-israil-in-tahliye-edilmesini-istedigi-yerler-gazze-nin-ucte-ikisi-291512
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/haber/gazzede-gida-maddeleri-tukendi-291451
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5 Şubat 2024
/haber/gazzeye-yardim-icin-destek-cagrisi-291396
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4 Şubat 2024
/haber/bm-gazzede-insanlar-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-291380
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