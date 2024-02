BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sağlık tesisleri üzerindeki yıkıcı etkisine ilişkin açıklama yaptı.

Şeyh Rıdvan Sağlık Merkezi’nin önceki ve yıkılmış halinin paylaşan UNRWA, “Şok edici öncesi ve sonrası fotoğraflar, Gazze’nin kuzeyindeki sağlık merkezimizin yıkımının boyutunu gösteriyor” dedi.

Only 4 out of 22 @UNRWA health facilities are still operational in📍#Gaza due to continued bombardment & access restrictions.



A staggering 84% of health facilities have been affected by attacks.



Despite this, our dedicated team continue to provide healthcare however possible. https://t.co/PNaAPZpXrB