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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 11:14
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 11:17
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BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, eğitimin bir insan hakkı olduğunu açıkladı, acilen ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki okullarla ilgili açıklama yaptı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu” belirtildi.

Gazze'de okulların büyük oranda yıkılmasına rağmen UNRWA personelinin oyun ve eğitim amacıyla Filistinli çocuklarla ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

Acil ateşkes çağrısı

"Eğitim bir insanlık hakkıdır" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yaklaşık 9 aydır yıkıcı bir savaş yürüttüğü" vurgulanarak "acil ateşkes" yapılması istendi.

Yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, 15 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu saldırılarıyla vururken, olayda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 431 Filistinli hayatını kaybetti, 85 bin 653 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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