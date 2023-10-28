BM: Gazze'deki insani sistem, topyekün bir çöküşle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

BM GENEL KURULU'NUN GAZZE İÇİN İLK KARARI BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"

Guterres, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için, “Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki insani krize işaret eden Guterres, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor” dedi.

Guterres, İsrail'in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların gittikçe “daha kritik ve devasa hale geldiğini” vurgulayarak, “Gazze'deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya” yorumunu yaptı.

İsrail ordusu: Gazze’de 150 nokta vuruldu

İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia edildi. Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlattı.

Mülteci kampları ve evler vuruldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu. İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)