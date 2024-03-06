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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 10:55
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BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok

BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki duruma dair açıklama yaptı.

Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

“Sığınaklarda 340 kişi bir tuvaleti kullanıyor”

Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok" dedi.

WFP: Gazze'nin kuzeyinde açlık felaket boyutlarına ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'nin kuzeyine yönelik 20 Şubat’ta durdurulan acil gıda yardımı ulaştırma çabalarının dün yeniden başladığını ancak bazı aksaklıklarla karşılaşıldığını açıkladı.

BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat’ta emniyetli dağıtım imkanı olmadığı için durdurulan Gazze’nin kuzeyine yönelik acil gıda malzeme tedarikinin bugün yeniden başladığı belirtildi:

"İlk 14 kamyonluk gıda konvoyu, Gazze Vadisi kontrol noktasında üç saatlik beklemenin ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından geri çevrildi. Kamyonlar sonra başka bir rotaya yönlendirildi ve yiyecekleri yağmalayan çaresiz kalabalık tarafından durduruldu. Kamyonlardan yaklaşık 200 ton yiyecek alındı."

Gazze'nin kuzeyinde açlığın önlenmesi için gereken büyük miktardaki yiyecekleri taşımak için kara yolunun tek seçenek olduğu vurgulanan açıklamada, bugün Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de 6 ton gıda malzemesini Gazze'nin kuzeyine bıraktığı kaydedildi:

"Gazze'nin kuzeyinde açlık, çocukların açlıkla ilgili hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmenin olduğu felaket boyutlarına ulaştı. Bu ölçekte bir yardım operasyonu için Gazze’ye daha fazla giriş noktası olması ve Aşdod Limanı'nın kullanılması gerekiyor. Bu boyutta bir operasyonu mümkün kılmak için Gazze'de acil ateşkes gerekli."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau da "WFP’nin bugünkü konvoyu, açlık çeken insanlara yiyecek sağlamak için kuzeye ulaşamadı ancak WFP, bunu başarmak için mümkün olan her yolu aramaya devam ediyor. Havadan gıda indirmeleri son çare ve kıtlığı önlemeyecek. Gazze’nin kuzeyine yeterli gıda ulaştırmamıza imkan verecek giriş noktalarına ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı son verilere göre, 4 Mart itibarıyla yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 16 oldu. Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'da gıda yetersizliği, dehidrasyon (sıvı kaybı) ve elektrik kesintileri nedeniyle 15, güneydeki Refah kentinde de bir çocuk hayatını kaybetti.

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(AS)

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Bugün 12:32
/haber/gazze-de-bir-cocuk-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-292770
BM raporu: İsrail'in gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence yapılıyor
Bugün 12:18
/haber/bm-raporu-israil-in-gozalti-merkezlerinde-filistinlilere-iskence-yapiliyor-292768
ABD: Gazze'deki çocuk ölümleri kabul edilemez
Bugün 10:18
/haber/abd-gazze-deki-cocuk-olumleri-kabul-edilemez-292753
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/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
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/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-cocuklarin-acliktan-oldugune-tanik-olduk-292695
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/haber/gazze-de-yetersiz-beslenen-bebekler-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-292647
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1 Mart 2024
/haber/gazzede-saglik-hizmeti-icin-uluslararasi-topluma-cagri-292589
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