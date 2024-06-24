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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 08:19
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BM: Gazze'de yarım milyondan fazla çocuk 8 aydır eğitimden mahrum

UNRWA Planlama Direktörü Rose, “Çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'de yarım milyondan fazla çocuk 8 aydır eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose'un, Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayımlandı.

Rose, “Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç” dedi.

Gazze'deki Filistin hükümetinden önceki gün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı" kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi. Öldürülenlerin yaklaşık yarısı çocuk.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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