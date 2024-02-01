BM: Gazze'de temiz suya erişim, ölüm kalım meselesi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), X hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze'de her gün, sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü” diye yazdı.

Gazze'de temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini belirten UNRWA, “temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği” uyarısında bulunuldu.

Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken, insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı.

Her 500 kişiye bir tuvalet

UNRWA'nın İletişim Sorumlusu Temara er-Rifai, tespit ettikleri son rakamlara göre, Gazze'de her 2 bin kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü açıkladı.

Gazze'deki durumu "tamamen umutsuz" olarak niteleyen Rifai, İsrail ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" demişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)