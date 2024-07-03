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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 10:17
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 10:18
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BM: Gazze'de sadece insani kriz yok, “sefalet girdabı” var

BM İnsani Yardım Koordinatörü Kaag, Gazze’de kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze'de sadece insani kriz yok, “sefalet girdabı” var
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerine Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade eden Kaag, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var" dedi.

BM Koordinatörü Kaag, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.

1,9 milyon insan yerinden edildi

İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine işaret eden Kaag, Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.

Kaag, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok" vurgusunu yineleyerek, İsrail'in Han Yunus'taki "yeni tahliye emrinden" derin endişe duyduğunu dile getirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istedi. Kentin doğusundaki Filistinliler, bu çağrıdan sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı. Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Bölge altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten yoksun.

BMGK’dan destek talebi

Gazze'ye insani yardım dağıtımına ilişkin sorunların devam ettiğine dikkati çeken Kaag, "Siyasi iradenin alternatifi yok" dedi.

İsrail'in Refah saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatmasının ardından Gazze'ye giren ve dağıtılan yardımlarda çok ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istediğini bildirdi.

Kaag, ciddi hastalıkları olan 21 çocuğun Gazze'den geçen hafta tahliye edildiğini anımsatarak, "Çok büyük ihtiyaçlar ışığında, bu konunun öncellikli olduğunu vurgulayarak dikkat ve desteğinizi talep ediyorum" dedi.

İnsani yardıma bölgede yıllarca ihtiyaç olacağını bildiren Kaag, diğer taraftan Gazze'de yeniden inşa ve toparlanma sürecine de gecikmeden odaklanılması gerektiğini söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/dsoden-gazzedeki-hastane-icin-cagri-297072
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/haber/bm-israilin-cagrisi-kitlesel-yerinden-edilmeye-yol-acacak-297018
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/haber/ab-israil-gazzeye-yardimlari-engelleyerek-insanlari-ac-birakiyor-296904
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/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
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26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
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/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
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