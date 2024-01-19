BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70’i çocuk ve kadın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında bölgedeki durumu değerlendirdi.

Gazze’de 24 bin 620 kişi hayatını kaybetti

Sunghay, “Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70 kadın ve çocuk” dedi.

Binlerce kişi enkaz altında

Gazze'de en az 61 bin 500 kişinin yaralandığını belirten Sunghay, binlerce kişinin ise hala enkaz altında olduğunu ve çoğunun öldüğünün varsayıldığını kaydetti.

Sunghay, hafta başından bu yana Gazze'de olduğunu belirterek binlerce kişinin çaresiz durumda Refah Sınır Kapısı’na gelmeye devam ettiğini ve ellerine geçen her türlü malzemeyle derme çatma barınaklar kurduğunu ifade etti.

Gazze'nin ortasına ve Han Yunus bölgesine yönelik ağır bombardımanın Refah Sınır Kapısı’ndan açıkça görülebildiğini vurgulayan Sunghay, “gecelerin, Gazzeliler için en korkutucu vakit olduğunu” söyledi.

Gözaltında işkence

İsrail tarafından tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan kişilerle görüştüğünü de aktaran Sunghay, bu kişilerin, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve işkenceye varabilecek muameleye maruz kaldıklarını anlattığını söyledi.

Sunghay, “İsrail tarafından tutuklanan veya gözaltına alınan herkesin, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları ve standartlarına uygun şekilde, özellikle de hukuki süreç haklarına tam saygı gösterilerek muamele görmesini sağlamak için acil adımlar atmalı” diye konuştu.

10 dakikada bir, bir bebek doğdu BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İletişim Uzmanı Tess Ingram, “Gazze Şeridi'nde bu gerilimin tırmandığı 105 günde yaklaşık 20 bin bebek savaş ortamında doğdu. Bu durum, yaklaşık her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşın ortasında doğan bir bebek anlamına geliyor” dedi. Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar ve yenidoğanların durumunun “inanılamayacak vaziyette olduğunu” vurgulayan Ingram, onlar için acil ve yoğun eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ingram, “Hamile ve emziren annelerle bebekleri, insani olmayan koşullarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu kişiler yetersiz besleniyor ve temiz suya erişemiyor. Bu durum, iki yaşın altındaki yaklaşık 135 bin çocuğu ciddi anlamda yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)