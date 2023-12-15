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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 08:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 08:44
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BM: Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Skau, acilen insani ateşkes ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/bm-gazze-de-insani-yardim-operasyonlari-cokmenin-esiginde.jpg
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani yardım operasyonlarının çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Skau, Gazze'ye ziyaretinin ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini ve kaotik bir hal aldığını belirten Skau, gıda güvenliği konusunda, 10 kişiden 9'unun bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi.

Skau, insanların gözünde korkuyu gördüğünü belirterek, daha fazla yardımın ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kanun ve nizamın bozulduğunu dile getirdi.

Mevcut koşullar altında düzenli şekilde yardım girişinin mümkün olmadığını vurgulayan Skau,"Çok ciddi bir şekilde yardım miktarlarını artırmamız gerekiyor ve daha fazla geçiş için yeni kapıların açılmasına ihtiyacımız var" dedi.

Skau, bunlar için insani ateşkes gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde" dedi.

Bu alanda uzun süredir çalışan meslektaşlarının "daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını" söylediklerini aktaran Skau, koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

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(AS)

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