BM: Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da Gazze’ye İsrail saldırıları hakkında konuştu.

Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirten Guterres, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Guterres, “BM Güvenlik Konseyini insani bir felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdım ve insani ateşkes çağrımı yineledim. Ne yazık ki Güvenlik Konseyi bunu yapamadı ama bu durum bunun gerekliliğini değiştirmiyor” dedi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede bulunduğunu kaydetti.

Daimi üyeler Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasında bölünmeler yaşandığına dikkati çeken Guterres, BMGK'nin, yardım dağıtımına odaklanan tek bir karar ürettiğine ve bu konuda yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti.

İsrail, BM okulunu bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere ait bir okulu bombaladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin kaldığı okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görülüyor. Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

DSÖ: Ateşkes olmadan barış olmaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin “Ateşkes olmadan barış olmaz” dedi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dün DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda "Gazze'ye hayat kurtaran yardımların erişimi ve savaş hukukuna saygı duyulmasına" ilişkin kararın kabul edildiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani duruma çözüm bulmayı amaçlayan bu kararın oybirliğiyle kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Bu, 7 Ekim'den bu yana ilk kez çatışmaya ilişkin bir kararın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde oybirliğiyle kabul edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca sağlığın her koşulda evrensel öncelik olarak öneminin yanı sıra en zor durumlarda bile sağlık hizmeti ve insani yardımın barışa giden köprüler kurmadaki rolünün altını çiziyor" dendi.

Açıklamada, kararla, tıbbi personelin erişimi de dahil Gazze'ye yönelik insani yardımların derhal, sürekli ve engelsiz şekilde iletilmesi yönünde çağrıda bulunulduğuna dikkat çekildi: "Kabul edilen karar, tüm tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor. Karar, çatışmanın taraflarının, sivillerin ve tıbbi personelin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları gerektiğini yeniden teyit ediyor."

Açıklamada DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un kapanışta yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Kararın krizleri çözmediğini ancak üzerine bir şeyler inşa edilebilecek platform oluşturduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Gazze'de ateşkes olmadan barış olmaz. Barış olmadan sağlık olmaz. Tüm üye ülkeleri, özellikle de nüfuz sahibi olanları, bu çatışmaya mümkün olan en kısa sürede son vermek için acilen çalışmaya davet ediyorum" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)