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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 09:12
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 09:14
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BM: Gazze'de hamile kadın ve bebeklerin tıbbi bakıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, tesislerindeki yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/bm-hamile-kadin-ve-bebeklerin-tibbi-bakima-ihtiyaci-var.jpg

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

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UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için çalıştığı ama barınaklardaki koşulların yeni doğan bebekler için uygun olmadığı belirtildi.

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Açıklamada, UNRWA tesislerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ile 380 yeni doğmuş bebek yaşadığı ifade edildi.

Gazze'de günde 180'den fazla doğum

UNRWA'nın diğer bir açıklamasında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) raporuna göre, Gazze'de 50 bin hamile kadın yaşadığı ve günde 180'den fazla doğumun gerçekleştiği kaydedildi.

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(AS)

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