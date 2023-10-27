BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"

BM Genel Kurulu Acil Özel Oturum'da Ürdün'ün sunduğu "ateşkes" tasarısını 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oy ile kabul etti.

Karar, Hamas saldırıları ardından Güvenlik Konseyi'nin karar alamadan dağıldığı dört toplantı sonrasında BM'nin sürece ilk resmi yanıtı olması bakımından önem taşımakla birlikte üye ülkeler için bağlayıcı değil.

Karar, Kanada'nın sunduğu değişiklik önerisine karşın Hamas'a özel bir göndermede bulunmuyor. Kanada'nın önergesi Genel Kurul'da kabul edilmedi.

Karar ne diyor?

Karar, "derhal, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" için çağrıda bulunuyor ve tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ne temel malzeme ve hizmetlerin "sürekli, yeterli ve engelsiz" bir şekilde sağlanmasını talep ediyor.

Ayrıca, tüm esirlerin uluslararası hukuka uygun olarak güvenlik, esenlik ve insani muamele görmelerinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere "derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını" talep ediyor.

Kanada'nın önerisi

Kanada'nın Hamas'ın açıkça kınanması doğrultusundaki önerisi yeterli destek alamadı. Üçte iki çoğunluk gerektiren değişiklik oylamasında öneri 85 lehte, 55 aleyhte ve 23 çekimser oy ile kaldı ve kabul edilmedi.

(AEK)