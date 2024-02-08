BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki duruma dair açıklama yaptı.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi riske attığını belirten Dujarric, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık, 7 Ekim 2023 öncesine göre, 12 kat arttı" diye konuştu.

Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.

“İsrail'in Refah'a saldırısı tam bir felaket olur” BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve Genel Sekreter'le krizden çıkış yollarını görüşmek için New York’a geldiğini, bunun gerçekleşmesi için siyasi engellerin iyi bilindiğini ancak üstesinden gelinmesi gerektiğini söyledi. "Hızlı ve kolay bir çözüm yok. Çok ciddi diplomatik çaba gerekecek" diyen Wennesland, sahadaki taraflarla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Wennesland, İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığıyla ilgili, "İsrailliler durumu çok iyi bilmelerine rağmen 1,2 milyon kişinin bulunduğu Refah'ta aktif savaş planlıyorlar. İnsani yardımların iki giriş noktasından birisi de burası. İsrail'in Refah'a saldırısı tam bir felaket olur" uyarısında bulundu. Wennesland, her şeyini kaybeden Gazze halkına söyleyecek söz bulmanın zor olduğunu belirterek, "Güvenli bir yerden cehennemin ortasındaki insanlara umut vermek kolay değil" dedi. Değişimi tetikleyecek hususlar üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyleyen Wennesland, "Bulunduğumuz noktadan ateşkes olmadan çıkamayız" diye konuştu.

BM tesislerine 290 saldırı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki 150 UNRWA tesisinin 290 saldırının hedefi olduğu kaydedildi. İsrail saldırılarda, UNRWA’ya sığınan yerinden edilmiş 389 Gazzelinin yaşamını yitirdiği ve 1374 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 5 Şubat itibarıyla 154’e çıktığına işaret edildi. Son 15 günde Han Yunus ve çevresinde görülen yoğun çatışmaların can kaybına yol açtığı aktarılan açıklamada, bu çatışmaların Birleşmiş Milletlere (BM) ait tesisler de dahil olmak üzere altyapının hasar görmesine neden olduğu kaydedildi. UNRWA bünyesinde Gazze’de bulunan 22 sağlık tesisinden yalnızca 4’ünün faaliyetine devam edebildiği vurgulanan açıklamada, operasyonel olan bu sağlık merkezlerinin Refah kentinde ve Gazze’nin orta kesimlerinde yer aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu sağlık merkezleri ve UNRWA sığınaklarında 15 bin 977 Gazzelinin tedavi gördüğü aktarıldı. Ayrıca, kıtlık riskiyle karşı karşıya Gazze’nin güney bölgelerinde UNRWA tesisleri dışında yaşayan Filistinli 359 bin 54 aileye un dağıtımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 75’ini oluşturan 1,7 milyon Gazzelinin yerinden edildiği, bir kısmının güvenlik arayışı içinde sığındıkları bölgeleri de terk etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)