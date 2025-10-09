BM: Gazze'de 54 bin 600 çocuk ölümcül derecede yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Filistinli mülteciler ajansı’nın (UNRWA) Ocak 2024 ile Ağustos 2025 arasında, sağlık personelleri eşliğinde beş yaşın altındaki yaklaşık 220 bin çocuğa yetersiz beslenmeye karşı sağlık taraması yaptı.

Tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan araştırmaya göre Gazze’de 54 bin 600 çocuk yaşamsal fonksiyonlarını etkileyecek derecede veya ölümcül şekilde yetersiz besleniyor.

Çocukların 12 bin 800'den fazlası ise ağır yetersiz beslenme nedeniyle sağlık ve uzun vadeli gelişim riskleriyle karşı karşıya.

7 EKİM'İN İKİNCİ YILDÖNÜMÜ Gazze'de çocuklar ne yaşadı, ne yaşayamadı?

Bu bulgular, Gazze’nin kıtlıkla karşı karşıya kaldığı - Ağustos ayında yapılan resmî bir tespit - ve bu hafta İsrail ile Hamas arasında düzenlenecek yeni ateşkes görüşmeleri sırasında ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla "Gazze kentinde kıtlık" ilan etmişti.

5 yaşından küçük çocukların yüzde 15,8'i beslenemiyor

UNRWA sağlık direktörü ve çalışmanın başyazarı Dr. Akihiro Seita, savaş sona ermediği sürece “Gazze Şeridi'nde erken çocukluk beslenmesinde daha da kötüleşme ve artan ölüm oranlarının kaçınılmaz olduğunu” belirtti.

Çocuklarda yetersiz beslenmenin Ocak 2024'te yüzde 4,7'den bir yıl sonra yüzde 14,3'e yükseldiğini buldular. Altı haftalık bir ateşkesin sona ermesiyle birlikte Mart ayında bu oran yüzde 5,5'e düştü.

Ağustos ortası itibarıyla, beş yaş altındaki çocukların yüzde 15,8'inin yetersiz beslendiği, yüzde 3,7'sinin ise ağır yetersiz beslendiği tespit edildi. Gazze’de, küçük çocukların yüzde 28,8'i yetersiz beslenmiş durumda.

Yetersiz beslenme yaşamı tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler'e göre, Ocak ayından bu yana Gazze'de yetersiz beslenme ve ilgili nedenlerden dolayı 101'i çocuk olmak üzere yaklaşık 400 kişi öldü. Son iki ayda, 10 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme tanısı aldı ve yaklaşık 2 bin 400'ü açlık riskiyle karşı karşıya.

UNRWA'da beslenme epidemiyoloğu ve çalışmanın baş bilim insanı Dr. Masako Horino, Gazze'deki çocukların yetersiz beslenmeden kaynaklanan yaşamı tehdit eden risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Horino, “İki yıllık savaş ve insani yardımdaki ciddi kısıtlamaların ardından, Gazze Şeridi'ndeki on binlerce okul öncesi yaştaki çocuk artık önlenebilir akut yetersiz beslenmeden muzdarip ve ölüm riskiyle karşı karşıya,” dedi.

Bilim dünyasının önce gelen dergilerinden The Lancet’te yayımlanan bu çalışma Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından finanse edildi.

KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı

*Yetersiz beslenme, açlığın ötesinde bir durum; vücudun temel işlevlerini etkiler, hareket etmeyi, düşünmeyi ve enfeksiyonlarla savaşmayı zorlaştırır. Bu da ölümcül olabileceği anlamına gelir. Tedavi, birkaç hafta boyunca özel besin takviyeleri almayı içerir.

(NÖ)