BM, Gazze'de 500 bin kişiye gıda yardımını durduruyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Gazze'de 500 bin Filistinliye sağlanan gıda yardımını keseceğini açıkladı.

WFP'nin açıklamasına göre, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaştırılan yardımlardan ekim ayı itibarıyla 1 milyon 100 bin kişi yararlanabilecek.

Yardımlardaki kesinti sıcak yemek dağıtımını da etkiledi. Günlük 250 bin porsiyon olan sıcak yemek dağıtımı 150 bine indirildi. İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere ise her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verilecek.

WFP, işgal altındaki Batı Şeria'da da yardım alanların sayısını 400 binden 200 bine düşürdü.

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Gazze'de 1,4 milyon kişi açlık riski altında

WFP verilerine göre, Gazze'de nüfusun yüzde 67'sini oluşturan yaklaşık 1,4 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Yaklaşık 200 bin kişi ise gıda güvensizliğinin beş aşamalı sınıflandırmasında dördüncü aşama olan "Acil Durum" koşullarında bulunuyor. Bu aşama, hanelerin ciddi gıda tüketim açıklarıyla karşı karşıya olduğu ve açlığa bağlı ölüm riskinin yükseldiği koşulları ifade ediyor.

Gazze'de çocukların yalnızca beşte biri yeterince çeşitli gıdalarla beslenebiliyor. Sağlık hizmetlerine, temiz suya ve hijyen olanaklarına erişimde de ciddi sorunlar yaşanıyor.

Bölgede işsizlik oranının yüzde 80'i aştığını belirten WFP, pazarlarda taze sebze, meyve ve protein bakımından zengin gıdalar bulunsa bile birçok ailenin bunları satın alacak ekonomik güce sahip olmadığını bildirdi.

"İnsani felaket derinleşecek"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, WFP'nin kararına tepki göstererek yardımlardaki kesintilerin özellikle çocukları, kadınları, hastaları ve yaşlıları etkileyeceğini belirtti.

Yazılı açıklamada, "Yardımın kesilmesi Gazze'de kıtlığın hızlanmasına ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş insani felaketin derinleşmesine yol açacak" denildi.

Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma acil finansman çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünyanın hayat kurtarmak için gerekli küçük miktarlarda finansman sağlayamaması kabul edilemezken, İsrail'i silahlandırmak ve saldırılarını desteklemek için milyarlarca dolar harcanıyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in bölgeye yönelik ablukasının sürdüğünü, gıdanın sivillere karşı baskı ve toplu cezalandırma aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını açması, insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın Gazze'ye ulaştırılması ve yardım kuruluşlarına acil finansman sağlanması çağrısında bulunuldu.

(NÖ)