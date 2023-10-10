BM: Gazze'de 137 binden fazla Filistinli okullarımıza sığındı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı.

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından etkilenenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın, sayıları 14'ü bulan gıda dağıtım merkezlerinin tamamını kapatmak zorunda kalması nedeniyle yarım milyon insanın hayati önem taşıyan gıda yardımından mahrum kaldığı aktarıldı.

UNRWA'dan dünkü açıklamasında, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da İsrail tarafından doğrudan bombalandığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail donanmasına ait hücum botları, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurdu.

Habere göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının dün gece aralıksız hava saldırıları da devam etti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu ‘Aksa Tufanı’ operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarında 143’ü çocuk, 105’i kadın olmak üzere en az 704 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 4 bini aştığını açıkladı. İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürdü.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda en az 900 İsrailli hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.