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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 08:53
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 08:54
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BM: Gazze'de 1 milyon kişinin barınma malzemelerine ihtiyacı var

Gazze'deki hükümet 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Gazze'de 1 milyon kişinin barınma malzemelerine ihtiyacı var
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor" diyen Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümet 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtmişti. Açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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