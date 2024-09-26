BM: Gazze'de 1 milyon kişinin barınma malzemelerine ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor" diyen Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümet 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtmişti. Açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)