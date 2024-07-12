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Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 15:37
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BM: Gazze, bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin 279'u çocuk, 10 bin 279'u kadın, 12 bin 372'si erkek olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü. 88 bin 295 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze, bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetmenin eşiğinde olduklarını duyurdu.

BM Cenevre Ofisinin resmi X hesabından paylaşılan videoda, Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi.

AA'nın geçtiği habere göre, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 600 bin çocuğun okula gidemediğini belirten Touma, pek çok okulun kapandığını, UNRWA okullarının ise sığınma yerlerine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Touma, "Bu demek oluyor ki, eğer bu savaş devam ederse bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Çocuklar için ateşkes çağrısı

Çocukların okuldan uzak kalma süresinin eğitimdeki kayıplarının telafisini zorlaştıracağının altını çizen Touma, son olarak çocuklar için ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin 279'u çocuk, 10 bin 279'u kadın, 12 bin 372'si erkek olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü. 88 bin 295 kişi yaralandı.

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(EMK)

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