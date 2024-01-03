BM: Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi insanlık suçu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail’in Filistin halkını zorla yerinden etmesine dair açıklama yaptı.

İsrail ordusunda “Gazze planı”

Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, "Zorla yerinden etme bir insanlık suçudur. İsrail, onlarca yıldır süren yasa dışı işgal sırasında fütursuzca bunu yürütüyor" dedi.

“Amaç, Gazze’yi İsrail bölgesi haline getirmek”

Albanese, İsrail'in, bombalamalar, açlık ve hastalıklar yoluyla halkı terörize ederek söz konusu yerinden etme planını yeni bir seviyeye taşıdığını belirtti.

Democracy Now’a 29 Aralık'ta açıklamalarda bulunan Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirtmişti.

Albanese, "Zaman geçtikçe, hükümetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze'ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi haline getirmek" dedi.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ayrıca, 26 Aralık'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmeyi amaçlayan "gönüllü göç" planının suç olduğuna işaret ederek, "gönüllü göç" adı altında Gazzelileri yerinden etmeyi planlayanların, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve diğer mahkemelerce evrensel yargı yetkisi kapsamında soruşturulacağını ve kovuşturulacağını kaydetti.

“Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenler”

İktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yaptı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon ise şunları söyledi: "Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de… Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor" ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki gösterdi.

BM: Gazze’de nüfusun yüzde 85'i yerinden edildi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon Filistinli, yani toplumun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda” bilgisini paylaştı. Nino, 2023'ün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu belirtti. BM verilerine göre 2023'te Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 507 Filistinlinin öldürüldüğünü, aynı dönemde Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından 1225 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin ise Nino, "BM olarak zorla yerinden etmeye karşıyız" dedi. Nino, Genel Sekreter Guterres'in de bu konuda tutumunun çok açık olduğunu ve iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)