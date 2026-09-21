BM Filistin Raportörü Albanese ve Gazze ablukasına karşı filolar barış ödülü adayı

1891'de kurulan ve 1910 Nobel Barış Ödülü sahibi Uluslararası Barış Bürosu (IPB), 2026 Seán MacBride Barış Ödülü için kısa listeyi 21 Eylül'de açıkladı. Listede BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ve Küba ablukalarına karşı dayanışma girişimleri yürüten Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Sumud Filosu ve Nuestra América'nın ortak adaylığı, Filipinli akademisyen ve aktivist Walden Bello ile Kongolu barış ve iklim adaleti aktivisti Jackson Kisangani yer alıyor. IPB, adayların gençlik örgütlenmesinden insan hakları savunuculuğuna kadar barış hareketinin farklı kanallarını temsil ettiğini belirtti. Ödülün sahibi eylül ayı içinde IPB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Yaklaşık 100 ülkede 400'ü aşkın üye örgütü bulunan IPB, silahsızlanma, askerî harcamaların azaltılması ve insan hakları alanlarında çalışıyor.

Dünyanın en eski uluslararası barış ağlarından biri olan Uluslararası Barış Bürosu (International Peace Bureau - IPB), 2026 Seán MacBride Barış Ödülü için belirlenen kısa listeyi 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde açıkladı.

1891’de kurulan örgüt, 1910 Nobel Barış Ödülü sahibi.

Listede, 1967’den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese’nin yanı sıra Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) ve Nuestra América'nın ortak adaylığı da yer alıyor.

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IPB, Albanese’nin adaylığını uluslararası insan hakları savunuculuğu, BM mekanizmaları ve sivil toplumla yürüttüğü çalışma nedeniyle; üç dayanışma girişiminin ortak adaylığını ise özellikle Gazze ve Küba’daki ablukaların insani sonuçlarını görünür kılmaya yönelik uluslararası faaliyetleri nedeniyle açıkladı.

Walden Bello ve Jackson Kisagani de listede

Diğer iki aday ise Filipinler’den akademisyen, yazar ve siyasal aktivist Walden Bello ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda gençlerin örgütlenmesi, barış ve iklim adaleti alanlarında çalışan Jackson Kisangani oldu.

Gazze Barış Hareketi'nin adaylık listesinde

Ortak aday gösterilen Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) ve Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) Gazze’ye uygulanan ablukaya karşı deniz yoluyla insani ve siyasi dayanışma girişimleriyle öne çıkıyor. Nuestra América ise Küba’ya yönelik ablukanın sonuçlarına dikkat çeken uluslararası dayanışma çalışmalarıyla aynı adaylıkta yer aldı.

IPB, bu ortak adaylığı tek tek örgütlerin faaliyetlerinden çok, ablukalara karşı sınır ötesi sivil dayanışmanın bir barış siyaseti biçimi olarak ortaya çıkmasına yönelik bir övgü olarak gerekçelendirdi. Kuruluş, adayların gençlik örgütlenmesinden akademik çalışmaya, insan hakları savunuculuğundan uluslararası dayanışmaya kadar günümüz barış hareketinin farklı kanallarını temsil ettiğini belirtti.

IPB İcra Direktörü Sean Conner, adayların ortak özelliğini “daha barışçıl ve adil bir gelecek için cesur eylem” göstermeleri olarak tanımladı. Conner, uluslararası barış hareketinin farklı mücadele biçimlerini bir araya getirdiğini söyledi.

Albanese BM'nin Filistin özel raportörü

İtalyan uluslararası hukukçu Francesca Albanese, Mayıs 2022’den bu yana BM İnsan Hakları Konseyi'nin 1967’den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin özel raportörü olarak görev yapıyor. BM kayıtlarında, bu özel raportörlük görevinin işgal sona erinceye kadar devam etmek üzere 1993’te oluşturulduğu belirtiliyor.

Özel raportörler BM personeli değildir; İnsan Hakları Konseyi tarafından belirlenen, çalışmalarını bağımsız olarak yürüten uzmanlardır. Dolayısıyla Albanese’nin açıklamaları BM Genel Sekreterliği'nin ya da üye devletlerin kurumsal görüşü anlamına gelmiyor.

Albanese çalışmları dolayısıyla ABD ve İsrail'in açık saldırılarına hedef oldu.

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Ödülün sahibi ay sonunda belli olacak

IPB Yönetim Kurulu, 2026 Seán MacBride Barış Ödülü'nün sahibinin adaylıkların değerlendirilmesinin ardından eylül ayı içinde Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini açıkladı.

Ödül, adını 1974 Nobel Barış Ödülü sahibi İrlandalı hukukçu, siyasetçi ve barış savunucusu Seán MacBride'dan alıyor. MacBride, Uluslararası Barış Bürosu'nun başkanlığını da yürütmüş; insan haklarının uluslararası hukukla güvence altına alınması ve silahsızlanma için çalışmıştı. Nobel Komitesi 1974'te ödülü verirken MacBride'ın insan hakları ve örgütlü barış hareketindeki çalışmalarını özellikle vurgulamıştı.

135 yıllık barış hareketi 1891'de kurulan Uluslararası Barış Bürosu, dünyanın en eski uluslararası barış ağlarından biridir. Kuruluş 1910'da Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Bugün yaklaşık 100 ülkede 400'ü aşkın üye örgütü bulunan IPB, çalışmalarını ağırlıklı olarak silahsızlanma, askerî harcamaların azaltılması, insan hakları ve şiddet dışı çatışma çözümü alanlarında sürdürüyor. Seán MacBride Barış Ödülü ise barış, silahsızlanma ve insan hakları alanlarında çalışan kişi ve kuruluşlara verilir. Bu yılki kısa listenin Uluslararası Barış Günü'nde açıklanması, Gazze'den Kongo'ya, Küba'dan Filipinler'e uzanan farklı mücadelelerin aynı uluslararası barış hareketi çerçevesinde yan yana getirilmesi açısından dikkat çekiyor.

(AEK)