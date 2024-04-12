BM, Filistin'in üyeliği için mutabakat sağlayamadı

Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi. BM Güvenlik Konseyi’nin Nisan ayındaki dönem başkanı Malta'nın Daimi Temsilciliği konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Filistin'in üyeliğine dair tavsiyede bulunmak için mutabakat sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

Malta'nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayacağı aktarılan açıklamada, raporun konsey üyelerine dağıtılacağı belirtilirken Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelik için koşullarla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını ve komitenin üçte ikisinin üyeliği desteklediğini bildirdi.

Filistin, yeniden değerlendirilmesini talep etti

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmemişti.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Guterres, 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazıp, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu. BM Güvenlik Konseyi, 8 Nisan'da Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne ileteceklerini bildirmişti.

BM'ye yeni üye alma süreci önce konseyde başlayarak görüşmelerin ardından konsey, konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne sevk eder. Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyi’nin oylama gerçekleştirmesi, olumlu karar için daimi üyelerin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yanı sıra Konsey üyelerinin üyelik için karar tasarısı sunma yetkisi bulunuyor. Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kurulu’na sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

(AD)