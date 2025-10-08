ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 16:31
2 dk Okuma

BM Filistin Ajansı, Gazze’deki insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı

UNRWA, İsrail’e çağrıda bulunarak “Yasağı kaldırın ve yardım malzemelerimizin Gazze’ye girişine izin verin” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM Filistin Ajansı, Gazze’deki insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı
*Görsel, UNRWA'nın videosundan alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), iki yıldır İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz ve yıkımın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

UNRWA, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’e çağrıda bulunarak “Yasağı kaldırın ve yardım malzemelerimizin girişine izin verin; böylece Gazze halkına desteğimizi sürdürebilir ve açlığın yayılmasını durdurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Gazze’de görev yapan UNRWA ekiplerine ait araçların kamera kayıtlarından oluşturulan görüntü, İsrail saldırıları sonrası bölgede yaşanan ağır yıkım dikkati çekiyor.

Bazı cadde ve mahallelerde neredeyse tüm ev ve binaların hasar almış durumda. İsrail saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin yol kenarında kaldığı görülüyor.

Yıkım ve katliamların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de hayatın parçası haline gelen Filistinlilerin zorunlu göçü de UNRWA kamerasına yansıyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin beyaz bezlerle elleri havada bir yerden başka bir yere göç ettiği dikkati çekiyor.

UNRWA çalışanlarının bazı telsiz ve araç içi konuşmalarına da yer verilen görüntüde, bir görevlinin İsrail’in yıktığı okula ilişkin “Bir başka okul gitmiş.” dediği duyuluyor.

İsrail askerlerinin Gazze’de bir sokaktan geçmeye çalışan UNRWA konvoyu yakınına uyarı ateş açtığı anlara ait görüntüde yer alıyor.

Paylaşımda, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA’ya ait okulların defalarca bombalandığı ve kuruma ait çok sayıda yapının da yıkıldığı kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi UNRWA israil ordusu filistinliler
