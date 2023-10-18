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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 08:28
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:51
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BM, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/bm-el-ehli-baptist-hastanesine-saldiriyi-kinadi.jpg
Fotoğraf, Tunus’taki İsrail’i protesto gösterisinden. / AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı hakkında mesaj paylaştı.

“Uluslararası insani hukuk”

Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır" diye yazdı.

BMGK toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği kaydedildi.

Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

Volker Türk: Sorumlulardan hesap sorulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türk, X sosyal medya platformundan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bu gece, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen büyük saldırıda hastalar, sağlık çalışanları, hastaneye ve çevresine sığınan aileler de dahil yüzlerce kişi korkunç şekilde öldürüldü. Bu tamamen kabul edilemez" diyen Türk, hastanelerin dokunulmaz olduğunu ve ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini vurguladı.

Türk, katliamın boyutunu henüz bilmediklerini ancak şiddetin ve ölümlerin bir an önce durması gerektiğini kaydetti.

Nüfuzu olan ülkelerin bu korkunç duruma son verilmesi için elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Türk, "Siviller korunmalı ve acil olarak insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin verilmeli. Sorumlulardan hesap sorulmalıdır" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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