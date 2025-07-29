BM Dünya Gıda Programı: Gazze’de kıtlığın en kötü senaryosu yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildirdi.

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki kıtlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın haberine göre, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) mayısta Gazze'ye ilişkin bir rapor yayımladığını ve Gazze'de öngörülen bir kıtlık riski tespit edildiğini hatırlatan Bauer, buradaki yaklaşık yarım milyon kişinin felaket seviyesinde olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesinde olduğunu vurguladı.

Bauer, IPC tarafından bugün yayımlanan raporda da durumun daha kötüye gittiğini söyleyerek, "Durum, aradan geçen aylarda çok daha kötüleşti. Gıda güvenliği ve beslenme göstergelerinde bir bozulma görüyoruz" dedi.

Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildiren Bauer, "Artık Gazze'nin büyük bir bölümünde kıtlık eşiği aşılmış durumda. Bu oldukça önemli ve bunu Gazze'de ilk kez görüyoruz” dedi.

Rapor: Dramatik şekilde kötüleşti

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), İsrail'in ambargoları ve artan saldırıları sonucu kıtlıkla mücadele eden Gazze'deki son durum hakkında rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'nin neredeyse iki yıldır kıtlığın eşiğinde olduğu ancak İsrail'in giderek sıkılaştırdığı ablukalar başta olmak üzere son gelişmelerin durumu "dramatik şekilde kötüleştirdiği" vurgulandı.

Krizin "ölümcül bir dönüm noktasına ulaştığı"na dikkat çekilen raporda, Gazze'de gıda tüketimi seviyesinin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve Gazze'de akut yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı vurgulanan raporda, acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği bildirildi.

Raporda, İsrail'in artan hava ve kara saldırıları sebebiyle Gazze genelinde insanların gıdaya erişiminin artık endişe verici derecede düzensiz ve son derece tehlikeli durumda olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

(EMK)