BM: DSÖ, Gazze’de 22 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belgeledi

Birlemiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırıyı belgeledi” dedi.

3 doktor ve 1 refakatçi

İsrail'in önceki gün Gazze'nin kuzeyindeki Al Awda Hastanesini de hedef aldığını hatırlatan Haq, bu saldırıda 3 doktor ve 1 hasta refakatçisinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda hastanın yaralandığı bilgisini teyit etti.

Farhan Haq, Gazze'nin kuzeyinde yalnızca 2 küçük hastanenin kısmen çalışır durumda olduğunun tahmin edildiğini, güneydeki 22 tıbbi tesisin 11'inin hizmet dışı kaldığını, 7'sinin hala işlevine devam edebildiğini söyledi.

UNRWA’nın 108 çalışanı öldürüldü

İsrail'in dün gerçekleştirdiği bombardımanda bir DSÖ çalışanının, 6 aylık bebeği, kocası ve iki erkek kardeşiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Haq, 7 Ekim-19 Kasım tarihlerinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 108 çalışanının da İsrail'in saldırılarında öldüğünü bildirdi.

1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

Haq, son verilere göre, yerinden edilmiş 1,7 milyon Filistinliden 770 bininin Gazze Vadisi'ndeki 99 UNRWA tesisinde barındığını, bu kamplarda son iki hafta içinde cilt hastalıklarında yüzde 35, ishal vakalarında ise yüzde 40 artış yaşandığını kaydetti.

İsrail’den hastaneye “4 saatlik süre” Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini açıkladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti. Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi. Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi. Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti. İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)