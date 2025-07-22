ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 15:16
2 dk Okuma

BM'den Süveyda raporu: Yaklaşık 93 bin kişi yerinden edildi

“Çarşı ve pazaryerlerinin kapalı olması, dükkânların yaygın biçimde zarar görüp yağmalanması, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor ve gıda güvensizliğini daha da derinleştiriyor.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BM'den Süveyda raporu: Yaklaşık 93 bin kişi yerinden edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki insani duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verilerine atıfla, 13 Temmuz’dan bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu en az 1120 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan UNHCR, mevcut duruma dair şu bilgileri paylaştı:

“Elektrik, internet ve mobil bağlantılarda yaşanan kesintiler ile su temini ve sağlık hizmetlerindeki ciddi aksaklıklar temel sorunlar olmaya devam ediyor. Çarşı ve pazaryerlerinin kapalı olması, dükkânların yaygın biçimde zarar görüp yağmalanması, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor ve gıda güvensizliğini daha da derinleştiriyor.”

SOHR: Süveyda’da ateşkes tamamen yürürlüğe girdi
SEKİZ GÜNDE EN AZ 1120 CAN KAYBI
SOHR: Süveyda’da ateşkes tamamen yürürlüğe girdi
21 Temmuz 2025

“Yeterli tıbbi personel ve malzeme yok”

Raporda, Süveyda Ulusal Hastanesi’nin kapasitesinin üzerinde çalıştığı, hastanede yeterli tıbbi personel ve malzeme bulunmadığı, ayrıca su, elektrik ve jeneratörler için yakıt erişiminin de olmadığı belirtildi.

Hasta yoğunluğu nedeniyle hastane koridorlarının dolup taştığı, morgun ise kapasitesini aştığı ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce cenazenin burada tutulduğu ifade edildi.

*Süveyda kentindeki çatışmalar sırasında zarar gören bir eczane, 16 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

En az 92 bin 600 kişi yerinden edildi

İnsanların güvenliğe ya da daha iyi yaşam koşullarına ulaşma umuduyla sık sık yer değiştirmeye devam ettiğini belirten UNHCR, 20 Temmuz itibarıyla Süveyda vilayeti içinde 51 bin 300, Süveyda’dan Dera’ya 40 bin 350, Şam kırsalına ise 950 olmak üzere toplam en az 92 bin 600 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

*Süveyda merkezli çatışmaların ardından Suriye’nin güneyinde yaşanan göç hareketliliğini gösteren harita. (Kaynak: UNHCR)

Suriye Arap Kızılayı’nın, yetkililerle koordineli olarak Süveyda’daki Bedevi aileleri güvenli koridorlar aracılığıyla Dera’ya tahliye etmeye başladığını aktaran UNHCR, “Ortaklarımızla birlikte, Süveyda ve Dera’daki yerinden edilme durumunu, erişim ve güvenlik koşulları elverdiği sürece izlemeye devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu.

UNHCR ayrıca, çatışmalar nedeniyle Süveyda kentindeki topluluk merkezinin hafif hasar gördüğünü ve yağmalandığını, bu nedenle tüm faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Saha ekiplerinin ise insani yardım kuruluşları ve resmi makamlarla koordinasyon içinde izleme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

*Dera Valiliği Acil Durum Komitesi, 3 bin 500’den fazla ailenin Dera’ya göç ettiğini ve her geçen gün yeni ailelerin bölgeye ulaştığını belirtti. Süveyda’dan Dera’ya göç eden ailelere yardım malzemeleri dağıtıldı. (Fotoğraf: AA)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
süveyda Suriye UNHCR BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dürziler
ilgili haberler
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri
21 Temmuz 2025
/haber/abdnin-suriye-temsilcisi-barracktan-sama-destek-israil-e-elestiri-309676
SEKİZ GÜNDE EN AZ 1120 CAN KAYBI
SOHR: Süveyda’da ateşkes tamamen yürürlüğe girdi
21 Temmuz 2025
/haber/sohr-suveydada-ateskes-tamamen-yururluge-girdi-309664
DÜRZİLER STATÜKOYU KABUL ETMİYOR
Süveyda Askeri Meclisi: "Stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdik"
18 Temmuz 2025
/haber/suveyda-askeri-meclisi-stratejik-eksenlerin-cogunun-kontrolunu-ele-gecirdik-309607
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ KONUŞTU
Volker Türk: "Şam yönetimi Süveyda'daki 600 ölümün hesabını vermek zorunda"
18 Temmuz 2025
/haber/volker-turk-sam-yonetimi-suveyda-daki-600-olumun-hesabini-vermek-zorunda-309606
Suriye’nin güneyinde kriz derinleşiyor: Aşiret güçlerinden Süveyda’ya saldırı
18 Temmuz 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-kriz-derinlesiyor-asiret-guclerinden-suveydaya-saldiri-309578
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri
21 Temmuz 2025
/haber/abdnin-suriye-temsilcisi-barracktan-sama-destek-israil-e-elestiri-309676
SEKİZ GÜNDE EN AZ 1120 CAN KAYBI
SOHR: Süveyda’da ateşkes tamamen yürürlüğe girdi
21 Temmuz 2025
/haber/sohr-suveydada-ateskes-tamamen-yururluge-girdi-309664
DÜRZİLER STATÜKOYU KABUL ETMİYOR
Süveyda Askeri Meclisi: "Stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdik"
18 Temmuz 2025
/haber/suveyda-askeri-meclisi-stratejik-eksenlerin-cogunun-kontrolunu-ele-gecirdik-309607
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ KONUŞTU
Volker Türk: "Şam yönetimi Süveyda'daki 600 ölümün hesabını vermek zorunda"
18 Temmuz 2025
/haber/volker-turk-sam-yonetimi-suveyda-daki-600-olumun-hesabini-vermek-zorunda-309606
Suriye’nin güneyinde kriz derinleşiyor: Aşiret güçlerinden Süveyda’ya saldırı
18 Temmuz 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-kriz-derinlesiyor-asiret-guclerinden-suveydaya-saldiri-309578
Sayfa Başına Git