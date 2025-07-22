BM'den Süveyda raporu: Yaklaşık 93 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki insani duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verilerine atıfla, 13 Temmuz’dan bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu en az 1120 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan UNHCR, mevcut duruma dair şu bilgileri paylaştı:

“Elektrik, internet ve mobil bağlantılarda yaşanan kesintiler ile su temini ve sağlık hizmetlerindeki ciddi aksaklıklar temel sorunlar olmaya devam ediyor. Çarşı ve pazaryerlerinin kapalı olması, dükkânların yaygın biçimde zarar görüp yağmalanması, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor ve gıda güvensizliğini daha da derinleştiriyor.”

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“Yeterli tıbbi personel ve malzeme yok”

Raporda, Süveyda Ulusal Hastanesi’nin kapasitesinin üzerinde çalıştığı, hastanede yeterli tıbbi personel ve malzeme bulunmadığı, ayrıca su, elektrik ve jeneratörler için yakıt erişiminin de olmadığı belirtildi.

Hasta yoğunluğu nedeniyle hastane koridorlarının dolup taştığı, morgun ise kapasitesini aştığı ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce cenazenin burada tutulduğu ifade edildi.

*Süveyda kentindeki çatışmalar sırasında zarar gören bir eczane, 16 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

En az 92 bin 600 kişi yerinden edildi

İnsanların güvenliğe ya da daha iyi yaşam koşullarına ulaşma umuduyla sık sık yer değiştirmeye devam ettiğini belirten UNHCR, 20 Temmuz itibarıyla Süveyda vilayeti içinde 51 bin 300, Süveyda’dan Dera’ya 40 bin 350, Şam kırsalına ise 950 olmak üzere toplam en az 92 bin 600 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

*Süveyda merkezli çatışmaların ardından Suriye’nin güneyinde yaşanan göç hareketliliğini gösteren harita. (Kaynak: UNHCR)

Suriye Arap Kızılayı’nın, yetkililerle koordineli olarak Süveyda’daki Bedevi aileleri güvenli koridorlar aracılığıyla Dera’ya tahliye etmeye başladığını aktaran UNHCR, “Ortaklarımızla birlikte, Süveyda ve Dera’daki yerinden edilme durumunu, erişim ve güvenlik koşulları elverdiği sürece izlemeye devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu.

UNHCR ayrıca, çatışmalar nedeniyle Süveyda kentindeki topluluk merkezinin hafif hasar gördüğünü ve yağmalandığını, bu nedenle tüm faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Saha ekiplerinin ise insani yardım kuruluşları ve resmi makamlarla koordinasyon içinde izleme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

*Dera Valiliği Acil Durum Komitesi, 3 bin 500’den fazla ailenin Dera’ya göç ettiğini ve her geçen gün yeni ailelerin bölgeye ulaştığını belirtti. Süveyda’dan Dera’ya göç eden ailelere yardım malzemeleri dağıtıldı. (Fotoğraf: AA)

(VC)