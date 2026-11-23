Çağdaş Hukukçular Derneği'ne yönelik bir operasyon sonrasında tutuklanan ve ardından hapis cezası verilen Selçuk Kozağaçlı'nın, şartlı tahliye hükümlerinden yararlandırılmaması hak ihlali olarak kabul edildi.

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP), Demokrasi ve Dünyada İnsan Hakları için Avrupalı Hukukçular Derneği (ELDH), Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI), İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society of England and Wales) ve Avukatlar için Avukatlar (L4L) tarafından 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen başvuru 3 Eylül 2026 tarihinde sonuçlandı. Karar Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından duyuruldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Keyfî Tutuklama Çalışma Grubu, Kozağaçlı'nın koşullu salıverilmeye hak kazandığı 11 Şubat 2025'ten itibaren, özellikle de tahliye edildikten bir gün sonra yeniden cezaevine konulduğu 17 Nisan 2025'ten itibaren özgürlüğünden yoksun bırakılmasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

Çalışma Grubu, Kozağaçlı'nın cezaevinde tutulmasını hukuki dayanaktan yoksunluk, temel hakların kullanılması nedeniyle özgürlükten yoksun bırakma, adil yargılanma ve usul güvencelerinin ihlali ile ayrımcılık olmak üzere dört ayrı kategoride keyfî buldu.

Görüşte yalnızca Kozağaçlı'nın durumu değil, Türkiye'deki koşullu salıverilme sistemi, kamuoyunda "infaz yakma" olarak bilinen uygulama, cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yapısı ve siyasi mahpuslara yönelik ayrımcı uygulamalar da değerlendirildi.

Tahliyeden bir gün sonra yeniden cezaevine konuldu

11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen Kozağaçlı, 11 Şubat 2025'te koşullu salıverilmeye hak kazandı. Ancak cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, gelişim değerlendirme puanının 40 puanlık sınırın altında, 37,75 olması nedeniyle tahliyesini uygun bulmadı.

İnfaz hâkimliğinin 5 Mart 2025'te verdiği karar üzerine yeniden değerlendirme yapan kurul, Kozağaçlı'nın iyi hâlli olduğuna karar verdi. Kozağaçlı, 16 Nisan 2025'te mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından aynı infaz hâkimliği, 17 Nisan'da önceki kararını kaldırdı. Kozağaçlı, tahliyesinden yaklaşık 24 saat sonra yeniden yakalanarak cezaevine konuldu.

BM Çalışma Grubu, yeniden tutuklama kararının Kozağaçlı'nın tahliyesinden sonra ortaya çıkan yeni bir olguya veya davranışa dayanmadığına dikkat çekti.

Başvuruda hangi iddialar yer aldı?

Çalışma Grubuna yapılan başvuruda, Kozağaçlı'nın cezaevinde tutulmasının keyfî olduğu ileri sürüldü. Başvurunun temel iddiaları şöyleydi:

İnfaz yakma: Siyasi mahpusların koşullu salıverilmesini engellemek ve cezaevinde tutulma sürelerini uzatmak amacıyla, infazı tamamlanan disiplin cezalarının tekrar kullanıldığı belirtildi.

İyi hâl değerlendirmelerinin keyfîliği: Gelişim puanı ve iyi hâl ölçütlerinin belirsiz, öznel ve mahpusların yaşamlarının neredeyse bütün yönlerini kapsayacak kadar geniş olduğu savunuldu.

Bağımsız olmayan kurullar: Mahpuslara disiplin cezası veren cezaevi görevlilerinin aynı zamanda iyi hâl değerlendirmelerine katılmasının tarafsızlığı ortadan kaldırdığı ileri sürüldü.

Mesleki faaliyetlerin suçlama konusu yapılması: Kozağaçlı'nın avukatlık faaliyetlerinin, müvekkilleriyle iletişiminin ve ÇHD'deki çalışmalarının örgütsel faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

Etkisiz başvuru yolları: Tahliyeye ilişkin kararların yeterince gerekçelendirilmediği, yargısal denetimin biçimsel kaldığı ve Anayasa Mahkemesi başvurularının sonuçlandırılmadığı ifade edildi.

Sağlık ve tutulma koşulları: Kozağaçlı'nın yüksek güvenlikli cezaevi koşullarında sınırlı sosyal temasla tutulduğu, sağlık hizmetlerine erişiminde sorunlar yaşadığı belirtildi.

Türkiye'nin savunması dayanaksız bulundu

Türkiye hükümeti, Çalışma Grubuna 22 Temmuz 2026'da sunduğu yanıtında Kozağaçlı hakkındaki işlemlerin hukuka uygun olduğunu savundu.

Hükümete göre Kozağaçlı'nın mahkûmiyeti, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde yürütülen yargılamalar sonucunda kesinleşti. Koşullu salıverilmenin reddi ise disiplin cezaları, gelişim değerlendirme puanı ve hükümlünün örgütle bağlarını kesme yönünde irade göstermemesi gibi gerekçelere dayanıyordu.

Hükümet, iyi hâl değerlendirmelerinin nesnel ölçütlere göre yapıldığını, kararların yargı denetimine açık olduğunu ve Kozağaçlı'ya diğer hükümlülerden farklı bir muamele uygulanmadığını ileri sürdü.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvuruları gerekçe göstererek Çalışma Grubunun konuyu esastan incelememesini istedi.

Çalışma Grubu ise bu itirazları kabul etmedi.

BM'nin kararına dayanak olan saptamalar

Çalışma Grubu, başvuruyu ve Türkiye hükümetinin yanıtını değerlendirdikten sonra şu ihlalleri ve sorunları tespit etti:

İnfazı tamamlanmış disiplin cezası yeniden kullanıldı. Kozağaçlı'nın gelişim puanını düşüren disiplin cezası 31 Ocak 2025'te kaldırılmıştı. Hükümetin açıkladığı mevzuata göre kaldırılan cezanın artık hükümlü aleyhine kullanılamaması gerekiyordu. Buna rağmen aynı puan kesintisi, 17 Nisan'daki yeniden tutuklama kararının gerekçeleri arasında yer aldı.

Tahliye kararı yeni bir olgu olmadan kaldırıldı. İnfaz hâkimliği, 5 Mart'ta verdiği karar doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirmeyi 17 Nisan'da geçersiz saydı. Çalışma Grubu, aynı olgular üzerinden birbirini izleyen zıt kararlar verilmesinin hukuki öngörülebilirlikle bağdaşmadığını belirtti.

'Samimiyet tasdiki' için hukuki dayanak gösterilemedi. Hükümet, terör suçlarından mahkûm edilenlerin örgütle bağlarını kesip kesmediğinin değerlendirildiğini ve bunun "samimiyet tasdiki" olarak uygulandığını bildirdi. Ancak bu şartı düzenleyen herhangi bir kanun veya yönetmelik hükmü sunamadı. Çalışma Grubu, kişinin özgürlüğünün yazılı olmayan ve sınırları belirsiz bir koşula bağlanamayacağını belirtti.

40 puanlık sınır yürütme organınca belirlendi. Koşullu salıverilmeyi doğrudan etkileyen 40 puanlık alt sınırın kanunla değil Adalet Bakanlığı tarafından belirlendiğine dikkat çekildi. Kozağaçlı'nın yalnızca 2,25 puanlık eksiklik nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılmasının sürdürülmesi eleştirildi.

Barışçıl protestolar özgürlüğün kısıtlanmasına gerekçe yapıldı. Slogan atmak, açlık grevine katılmak ve diğer mahpuslarla yazışmak gibi davranışların Kozağaçlı aleyhine kullanıldığı belirtildi. Çalışma Grubu, cezaevindeki barışçıl protestoların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu; açlık grevine verilmesi gereken karşılığın cezalandırma değil, tıbbi bakım ve diyalog olduğunu vurguladı.

Avukatlık faaliyetleri ve örgütlenme hakkı hedef alındı. Müvekkillere susma hakkını hatırlatmak, meslektaşlarla toplantı yapmak ve yasal bir avukat örgütünde görev almak gibi faaliyetlerin Kozağaçlı'dan uzaklaşması beklenen davranışlar arasında değerlendirildiği belirtildi. Çalışma Grubu, tahliyeyi yasal bir meslek örgütünden ve avukatlık faaliyetlerinden vazgeçmeye bağlamanın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini tespit etti.

Savcıların birden fazla rol üstlenmesi tarafsızlık sorunu yarattı. Bir savcının iyi hâl değerlendirmesini yapan kurula başkanlık etmesi, savcılık teşkilatının aynı zamanda tahliye kararına itiraz edebilmesi yapısal bir sorun olarak değerlendirildi. Çalışma Grubu, suçun kovuşturulması, rehabilitasyonun değerlendirilmesi ve tahliyeye itiraz işlevlerinin aynı makamda toplanmasının bağımsızlık ve tarafsızlık güvenceleriyle güç bağdaştığını belirtti.

Yargısal denetim etkili olmadı. Çalışma Grubu, itiraz edilebilecek bir kararın bulunmasının tek başına etkili başvuru hakkının sağlandığı anlamına gelmediğini vurguladı. Kozağaçlı'nın 20 Mayıs 2025'te Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun bir yılı aşkın süre sonuçlandırılmaması ve tahliyeyle ilgili bazı itirazlarının yeterince incelenmemesi eleştirildi.

Siyasi görüş ve insan hakları savunucusu statüsü nedeniyle ayrımcılık yapıldı. Çalışma Grubu, Kozağaçlı'nın görüşlerinden vazgeçtiğini göstermesinin ve mesleki faaliyetlerinden uzaklaşmasının koşullu salıverilme bakımından ölçüt hâline getirilmesini ayrımcı buldu. Özgürlükten yoksun bırakmanın sürdürülmesinin, siyasi veya başka görüşleri ve insan hakları savunucusu statüsü nedeniyle ayrımcılık oluşturduğu sonucuna vardı.

Bakanlık ve savcılık ilişkilerine dair iddialar

Görüşte, başvurucuların yargı ve yürütme makamlarının süreçteki rolleri hakkındaki iddialarına da yer verildi. Başvurucular, Ekim 2024–Şubat 2026 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten ve görüşün hazırlandığı sırada Adalet Bakanı olan kişinin Kozağaçlı'nın mahkûmiyetiyle sonuçlanan yargılama sürecinde önemli görevler üstlendiğini ileri sürdü.

Ayrıca Kozağaçlı'nın yeniden yakalanmasına ilişkin açıklamanın, dosyanın yetki alanı dışında kalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmasına ve tahliyeye itiraz eden Bakırköy savcısının daha sonra Yargıtay'a atanmasına dikkat çekildi.

Çalışma Grubu, herhangi bir kişinin usulsüz müdahalede bulunduğunu veya savcılıklar arasında hiyerarşik ilişki bulunduğunu tespit etmediğini özellikle belirtti.

Bununla birlikte hükümetin bu iddiaları yanıtlamadığını, yetkili olmayan bir savcılığın açıklama yapmasının gerekçelendirilmediğini ve ortaya çıkan görünümün yargı bağımsızlığı açısından güven vermediğini kaydetti.

Sağlık hizmetleri ve cezaevi koşulları

Görüşte Kozağaçlı'nın tutulma koşullarına ilişkin kaygılar da dile getirildi.

Çalışma Grubu, hükümetin hücrenin fiziksel özelliklerine ilişkin bilgi vermesine karşın Kozağaçlı'nın günde kaç saat hücre dışında kalabildiğini, kaç kişiyle görüşebildiğini ve hangi etkinliklere erişebildiğini açıklamadığını belirtti.

Kozağaçlı'nın ihtiyaç duyduğu ameliyatı, kelepçelenme ve gardiyan gözetiminde tutulma ihtimali nedeniyle kabul etmediği yönündeki açıklamaya da dikkat çekildi.

Çalışma Grubu, aşağılayıcı koşullara maruz kalmadan yararlanılamayan bir sağlık hizmetinin gerçekte erişilebilir sayılamayacağını belirterek Kozağaçlı'nın insan onuruna uygun koşullarda tedavi edilmesini istedi.

Türkiye'de 'sistematik keyfî tutuklama' kaygısı

Çalışma Grubu, Kozağaçlı dosyasının Türkiye hakkında son yıllarda incelediği keyfî tutuklama ve alıkoyma başvurularından biri olduğunu hatırlattı.

Bu dosyaların Türkiye'de yaygın veya sistematik bir keyfî özgürlükten yoksun bırakma uygulamasına işaret edebileceği yönündeki kaygısını dile getirdi.

Grup, devletlerin insanlığa karşı suç oluşturabilecek fiilleri önlemek ve sorumlularını cezalandırmakla yükümlü olduğunu da hatırlattı. Ancak Kozağaçlı dosyasında insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin ayrı bir tespitte bulunmadı.

Türkiye'ye son ziyaretinin Ekim 2006'da gerçekleştiğini belirten Çalışma Grubu, yeni bir ülke ziyareti yapılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Derhâl serbest bırakma, tazminat ve soruşturma çağrısı

Çalışma Grubu, Kozağaçlı'nın özgürlüğünden yoksun bırakılmasının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin çeşitli hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi.

Görüşte, Kozağaçlı'nın derhâl serbest bırakılması, tazminat ve diğer giderim yollarından yararlandırılması uygun çözüm olarak gösterildi.

Türkiye hükümetinden ayrıca hak ihlallerinin koşulları hakkında tam ve bağımsız bir soruşturma yürütmesi, sorumlular hakkında uygun tedbirleri alması ve görüşü kamuoyuna duyurması istendi.

Çalışma Grubu, hükümetten ve başvuruyu yapan kaynaktan, görüşün iletilmesinden itibaren altı ay içinde tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bilgi talep etti.

(Mİ)