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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 10:54 29 Ekim 2026 10:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 11:01 29 Ekim 2026 11:01
Okuma Okuma:  1 dakika

BM'de Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması tasarısı kabul edildi

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda sunulan karar tasarısını 17'ye karşı 130 oyla kabul etmişti. Küba Devlet Başkanı kararı 'zafer' olarak değerlendirdi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
BM'de Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması tasarısı kabul edildi
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda sunulan karar tasarısının kabul edilmesini "Küba halkının zaferi" olarak nitelendirdi.

Diaz-Canel, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunu değerlendirdi.

BM üyesi ülkelerin ABD'ye boyun eğmediğini vurgulayan Diaz-Canel, şu ifadeleri kullandı:

Dünya, bu oylamanın seyrini değiştirmek için ABD'nin uyguladığı en kaba baskı ve şantajların bile üzerine çıkarak bir kez daha ezici çoğunlukla ablukaya karşı tavır koymuştur. Küba'nın bugün BM Genel Kurulu'nda elde ettiği bu zafer, ABD hükümetinin ekonomik boğma politikalarına, tehditlerine ve suistimallerine teslim olmayan kahraman Küba halkının zaferidir. Tüm bir ulusu toplu olarak cezalandırmak ve boyun eğdirmek amacıyla yalana ve şantaja bel bağlayanlara karşı gerçeğin zaferidir. Küba tehdit değildir, blokaj tehdittir.

Oylamada, Türkiye'nin de dahil olduğu 130 ülke, Küba'ya ambargonun sonlandırılması tasarısı için "evet" oyu kullanırken, aralarında ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 17 ülke, ambargonun devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Küba Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
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