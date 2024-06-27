BM: Çocuklara yönelik ihlaller 2023'te yüzde 21 arttı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 14 Haziran'da yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporu ele alındı.

Gazze ve Batı Şeria

BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, burada yaptığı konuşmada, üye ülkelerle rapordaki verileri paylaştı.

Gamba, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma özellikle değindiği konuşmasında, buralarda çatışmanın daha önce hiç görülmemiş düzeylere ulaştığını dile getirdi.

Durumun binlerce çocuğa tahayyül edilemeyecek düzeyde acı yaşattığını belirten Gamba, "Hamas, Filistinli silahlı gruplar ve İsrail ordusu ile güvenlik güçleri tarafından Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen, yaralanan ve kaçırılan çocuk sayısı karşısında dehşete düşmüş durumdayım" dedi.

“Filistinli ve İsrailli çocuklara yönelik ihlaller arttı”

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çocuklara yönelik ihlallerin yüzde 155 arttığını anımsatan Gamba, aynı zamanda Filistinli ve İsrailli çocuklara yönelik 23 bin ilave ihlalin teyit edilme sürecinde olduğunu bildirdi.

Gamba, her vakanın ardında bir çocuğun korkunç deneyiminin bulunduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı

İşbirliği, dayanışma ve siyasi isteğin çocuklara karşı ihlalleri azaltmak ve durdurmak için tek seçenek olduğunu söyleyen Gamba, silahlı çatışmaların çocuklara büyük zarar verdiğini vurguladı.

Gamba, BM Şartı'nı ihlal ederek silaha başvuran tarafların çocukların zarar görmesi "pahasına" bunu yapamayacağının altını çizerek, "Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz" diye konuştu.

Tüm ülkelerin çocukları korumak için uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini kaydeden Gamba, buna rağmen çocuk haklarının ihlaline devam edildiğini belirtti, "Buna bir son verilmeli." dedi.

“Daha fazla çocuk istismara, şiddete maruz kalıyor”

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban da çocuklara yönelik ihlallerin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstermesine dikkati çekti.

Rakamların tüm ihlalleri kapsayamadığını, çocuklar, aileler ve toplumların hayatlarındaki derin fiziksel ve psikolojik zararı da yansıtamadığını kaydeden Chaiban, ancak genel gidişat hakkında önemli bilgi verdiklerini söyledi:

"Genel trend, çok daha fazla çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığını gösteriyor. Daha fazla çocuk istismar ya da başka tür cinsel şiddete maruz kalıyor ya da insani yardıma ulaşımı engelleniyor."

Gazze'de ciddi düzeyde yetersiz beslenme

Gazze'de UNICEF ve diğer insani yardım kuruluşlarının hala çocuklara ulaşmak için çaba sarf etmek zorunda kaldığına işaret eden Chaiban, Gazze'de yardım dağıtımına ilişkin engellerin sürdüğünü bildirdi.

Chaiban, bu nedenle Gazze'de ciddi düzeyde yetersiz beslenmeyle mücadele eden çocukların sayısının arttığını ifade etti. Gazze'de tüm taraflara yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Chaiban, ateşkes çağrısını yineledi.

Sudan’da 4,6 milyon çocuk yerinden edildi

Chaiban, Sudan'ın ise dünyanın çocukların yerinden edildiği en büyük krizine sahne olduğunu belirterek, ülke genelinde 4,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise artan çatışmanın çok büyük bir insani krize yol açtığını, ülke genelinde 7 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Chaiban, cinsel taciz, zorla evlilik gibi ihlallere genellikle kız çocuklarının maruz kaldığını, silahlı grupların cinsel şiddete çok sık başvurduğunu belirtti.

Gazze, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumların dünya genelindeki çatışmaların sadece 3'ü olduğuna işaret eden Chaiban, birçok ülkede milyonlarca çocuğun risk altında olduğunu kaydetti.

(AS)