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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 16:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 16:03
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BM: Bir yıl sonra 130 milyon insan yerinden edilmiş olacak

BMMYK’nın son raporuna göre, 25 Ekim 2023 itibariyle zorla yerinden edilenlerin sayısı, 114 milyonu aştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/bm-bir-yil-sonra-130-milyon-insan-yerinden-edilmis-olacak.jpg
Fotoğraf: Mustafa Hassona - Gazze / AA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2024 sonuna kadar zorla yerinden edilen veya tabiiyetsiz kalan kişi sayısının 130 milyonu aşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

BMMYK, gelecek yıl sonuna kadar yerinden edilmesi öngörülen kişi sayısıyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu:

“2024 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesi veya devletsiz kalması bekleniyor. BMMYK bu kişileri korumaya kararlı. Bugünkü taahhüt konferansımızda, ortaklarımızdan acil mali destek sağlamalarını istiyoruz.”

BMMYK, 25 Ekim'de yayımladığı raporunda, dünya genelinde süren savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirmişti.

(AS)

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