BM: Bir okula sığınan 16 bin Filistinli çöp dağlarıyla yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde pek çok kez yerinden edilen Filistinlilerle ilgili açıklama yaptı.

Filistinlilerin yaşadığı okulun fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deyr el-Belah'taki bu UNRWA okulunda halihazırda 16 binden fazla insan yaşıyor. Aileler sınıflarda, koridorlarda ve plastikten yapılan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Kaynakların kıt, kişisel temizlik alanlarının yetersiz ve malzemelerin oldukça kısıtlı olduğu yaşam şartları korkunç."

Over 16,000 people now live in this Deir Al-Balah @UNRWA School. Families are living in classrooms, hallways & makeshift shelters built with plastic.



The living conditions are dire, with scarce resources, insufficient sanitation facilities & very limited supplies. #CeasefireNow pic.twitter.com/G6xFrHZ9Qc — UNRWA (@UNRWA) May 30, 2024

“Gazze Şeridi'nde güvenlik yok”

İsrail ordusunun, yaklaşık 8 aydır havadan saldırılarını ve karadan işgalini sürdürdüğü, sınır kapılarına saldırarak insani yardım girişini büyük ölçüde engellediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde çoğu birden fazla kez olmak üzere zorla yerinden edilen 2 milyon Filistinli su, gıda ve ilaç sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli krizlerle mücadele ediyor.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, "Zorla yerinden edilme ve korku, insanları ellerinden gelen her yerde sığınacak yer aramaya itiyor ancak Gazze Şeridi'nde güvenlik yok. Aileler temel ihtiyaç malzemelerinin ve uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor" dendi.

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki "çöp dağlarına" ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Burası Deyr el-Belah, baktığınız her yerde bir çöp yığını var" ifadesine yer verildi.

7 aylık bebek hayatını kaybetti

Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebek yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

AA’nın sağlık görevlilerinden aktardığına göre, Filistinli 7 aylık Ebu Ataya’nın özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı vardı, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisi yapılamadı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)