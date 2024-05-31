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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 08:35
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 08:37
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BM: Bir okula sığınan 16 bin Filistinli çöp dağlarıyla yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bir okulda 16 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin “korkunç hayat şartlarında” yaşadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Bir okula sığınan 16 bin Filistinli çöp dağlarıyla yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde pek çok kez yerinden edilen Filistinlilerle ilgili açıklama yaptı.

Filistinlilerin yaşadığı okulun fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deyr el-Belah'taki bu UNRWA okulunda halihazırda 16 binden fazla insan yaşıyor. Aileler sınıflarda, koridorlarda ve plastikten yapılan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Kaynakların kıt, kişisel temizlik alanlarının yetersiz ve malzemelerin oldukça kısıtlı olduğu yaşam şartları korkunç."

“Gazze Şeridi'nde güvenlik yok”

İsrail ordusunun, yaklaşık 8 aydır havadan saldırılarını ve karadan işgalini sürdürdüğü, sınır kapılarına saldırarak insani yardım girişini büyük ölçüde engellediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde çoğu birden fazla kez olmak üzere zorla yerinden edilen 2 milyon Filistinli su, gıda ve ilaç sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli krizlerle mücadele ediyor.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, "Zorla yerinden edilme ve korku, insanları ellerinden gelen her yerde sığınacak yer aramaya itiyor ancak Gazze Şeridi'nde güvenlik yok. Aileler temel ihtiyaç malzemelerinin ve uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor" dendi.

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki "çöp dağlarına" ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Burası Deyr el-Belah, baktığınız her yerde bir çöp yığını var" ifadesine yer verildi.

7 aylık bebek hayatını kaybetti

Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebek yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

AA’nın sağlık görevlilerinden aktardığına göre, Filistinli 7 aylık Ebu Ataya’nın özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı vardı, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisi yapılamadı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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