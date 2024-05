BM: Bir okula sığınan 16 bin Filistinli çöp dağlarıyla yaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde pek çok kez yerinden edilen Filistinlilerle ilgili açıklama yaptı.

Filistinlilerin yaşadığı okulun fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deyr el-Belah'taki bu UNRWA okulunda halihazırda 16 binden fazla insan yaşıyor. Aileler sınıflarda, koridorlarda ve plastikten yapılan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Kaynakların kıt, kişisel temizlik alanlarının yetersiz ve malzemelerin oldukça kısıtlı olduğu yaşam şartları korkunç."

Over 16,000 people now live in this Deir Al-Balah @UNRWA School. Families are living in classrooms, hallways & makeshift shelters built with plastic.



The living conditions are dire, with scarce resources, insufficient sanitation facilities & very limited supplies. #CeasefireNow pic.twitter.com/G6xFrHZ9Qc