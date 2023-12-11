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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 22:43
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 22:52
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BM, beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyor

BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirten BM Sözcüsü Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/bm-beyaz-fosfor-gibi-silahlarin-kullanimindan-ciddi-endise-duyuyor.jpeg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv9

Birleşmiş Milletler (BM), özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı'na (AA) BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirtti.

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Anadolu Ajansı haberine göre, Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz" dedi. 

Dujarric, diğer taraftan BM'nin tüm birimleriyle Gazze'ye yardımların artması için elinden gelen çabayı sarf etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilen karar tasarısının hemen hemen aynısının yarın BM Genel Kuruluna sunulması hakkında ise Dujarric, BM'nin yasal birimlerinin farklı sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Dujarric "BMGK'nin barış ve güvenlik konularında merkezde" olduğuna işaret ederek, BM Genel Kurulunun çok yüksek temsil gücü olduğunu, verdiği mesajların büyük önem taşıdığını söyledi.

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(EMK) 

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