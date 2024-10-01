BM Barış Gücü: İsrail’in Lübnan’a kara harekatı egemenliğin ihlali olur

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, Lübnan'a karadan gireceğini kendilerine tebliğ ettiğini ve bununla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararının ihlal edildiğini açıkladı.

UNIFIL'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine karadan gireceğine dair kendilerine bilgi verdiği belirtildi.

"Bu tehlikeli gelişmeye rağmen UNIFIL güçleri konumlarını korumaya devam ediyor" denilen açıklamada, UNIFIL güçlerinin yeni gelişmeler çerçevesinde güçlerini yeniden konumlandırmanın üzerinde çalıştıkları ifade edildi.

Olağanüstü durumlara hazır olduklarına dikkat çekilen açıklamada, UNILFIL güçlerinin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğine ve taraflara bunu hatırlattıklarına işaret edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'a karadan belirli yerlere girme yönündeki niyetini kendilerine tebliğ ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan tarafında karadan girme, Lübnan'ın egemenliğine ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına ihlal anlamına gelir. Tarafları, daha fazla şiddet ve kan dökülmesine yol açacak bu tür adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Taraflara BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duymaları çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun ihlal edilmemesi talebinde bulunuldu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Lübnan makamlarının açıklamasına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi.

İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor:

Hizbullah’ın silahsızlandırılması.

Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması.

Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.