BM: Aruri suikastının “yıkıcı sonuçları” olabilir

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırının güvenliğini sağlayan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikastın ardından sınırda "yıkıcı sonuçlar" doğurabilecek bir gerilim konusunda derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine İsrail’in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra’nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud hayatını kaybetti.

AA’nın Lübnan resmi ajansı NNA'dan aktardığı habere göre, UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, dün Lübnan'da gerçekleşen Aruri suikastının ardından Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat" çevresinde olabilecek tehlikeli gelişmelere işaret etti.

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Taraflara ateşkes çağrısı

Ardell, "UNIFIL, Aruri suikastının ardından Mavi Hat'tın her iki tarafındaki insanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilecek herhangi bir gerilim ihtimaline karşı derin endişe duymaktadır" dedi.

Tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ardell, nüfuz sahibi muhatapların da itidal çağrısı yapmalarını istediklerini söyledi.

Uluslararası bir sınırı temsil etmeyen "Mavi Hat", 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, Mavi Hat'tın, Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölge ve 12 farklı noktada daha "1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Lübnan ve Hizbullah: Karşılıksız kalmayacak

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Açıklamada, bu suikastın "Lübnan'a, halkına, güvenliğine ve egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi bir mesaj" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'in, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’yi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını, saldırının tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı içerdiğini açıkladı.

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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü. Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.

Salih el-Aruri kimdir?

(AS)