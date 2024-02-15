BM, ABD ve Rusya'dan İsrail’e “Refah” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesine dair yazılı açıklama yaptı.

Üst düzey BM yetkililerinin Refah saldırısına karşı uyarılarını hatırlatan Nderitu, söz konusu saldırının bölgedeki siviller ve şiddet nedeniyle buraya sığınan yerinden edilmiş kişiler için korkunç sonuçlar doğuracağını kaydetti.

“Uluslararası insancıl hukuk”

Nderitu, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin korunmasının zorunlu olduğunun altını çizerek, "İsrail'in Refah'a topyekun bir saldırı düzenlemesi, vahşet suçu işleme riskini çok ciddi artırır" uyarısında bulundu.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Nderitu, bölgenin 7 Ekim'den bu yana korkunç acılara maruz kaldığını belirtti.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Refah'a saldırı planına ilişkin açıklama yaptı. Refah'a kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını veren Netanyahu, "Tam 'zafere' kadar savaşacağız ve bu, sivillerin savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta da güçlü bir operasyonu da içeriyor" dedi.

Kızılhaç: Refah'taki siviller çadır kurmak için boş alan arıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yaptığı yazılı açıklamada, çatışmanın tarafları ile uluslararası toplumu, Refah'ta artan ve devam eden silahlı çatışmalar konusunda uyardı.

İsrail'in aralıksız olarak devam eden saldırılarıyla çatışmada yeni bir aşamaya gelindiği vurgulanan açıklamada, sivillerin korunmasının kritik önem taşıdığına işaret edildi: "Refah kentinde yaşanan çatışmalar siviller ve altyapı için korkunç risk oluşturuyor."

Gazze'deki çatışmalar nedeniyle 1,5 milyondan fazla insanın güneye kaçtığı belirtilen açıklamada, Refah'ın aşırı derecede kalabalık olduğu ve yerinden edilmiş insanların çaresizce basit bir çadır kurmak için boş alan aradığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Yakın ve Ortadoğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, çatışmanın taraflarının, Refah'taki sivillerin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarının korunması için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı, "Artık acilen daha fazlasını yapılmalı. Sayısız hayat tehlikede" dedi.

“Milyonlarca Filistinliyi Mısır’a itme planı” Gazze konusunda etkin olan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin temsilcileri, BM Güvenlik Konseyine (BMGK), yetkisi çerçevesinde sorumluluğunu üstlenme ve Gazze'de acilen ateşkesi sağlama çağrısında bulundu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Refah'ı işgal edeceğine dair sözleriyle ilgili, bunun, milyonlarca Filistinliyi Mısır Sinası'na itmek için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını kaydetti. Mansur, Netanyahu'nun açıklamasının ardından tüm Konsey üyeleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük" açıklamasını yaptı. "BMGK'nin, gücü ve yetkisi çerçevesinde sorumluluğunu üstlenmesini, acilen Gazze'de çatışmayı durdurmasını ve Refah'taki olası faciayı engellemesini istiyoruz" diyen Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'ni boşaltmaya yönelik suçunu engellemek ve savaşı sonlandırmak için tüm çabaları sarf edeceklerinin altını çizdi. Riyad Mansur, bunu sağlamanın yolunun da BMGK'de ateşkes çağrısı yapan kararın kabulünden geçtiğini dile getirdi.

ABD’den İsrail’e: Refah’taki sivilleri nasıl koruyacaksınız?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son durumu ve İsrailli yetkililerle bu konudaki temaslarını değerlendirdi.

İsrail'e kendini savunma ve Hamas'la mücadele etme hakkını tanıdıklarını kaydeden Sullivan, bu konuda İsrail yönetimine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünün farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına her görüşmede aktardıklarını vurgulayan Sullivan, Refah konusunda da temaslarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Sullivan, "Şu soruyu İsraillilere soruyoruz, Refah gibi bir yerde sadece insanların fiziksel olarak korunmasını değil aynı zamanda bu insanların insani yardıma erişmesini nasıl sağlayacaksınız?" dedi.

Refah'a sığınmış olan insanların nereye gidebilecekleri kadar bu kişilere gereken gıda, su, ilaç ve diğer yardımların nasıl sağlanabileceğini de düşündüklerini belirten Sullivan, Mısır'ın bu konuda bazı endişelerinin olduğunu ve bu ülkeyle temaslarının da sürdüğünü ifade etti.

ABD'li danışman ayrıca, İsrail'in daha önceki sözünün aksine un taşıyan kamyonların geçişine henüz izin vermediğini kaydederek, "İsrail'in bu konudaki taahhüdüne uymasını bekliyoruz" dedi.

Rusya: İsrail'in Refah’a saldırı planından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in, Refah kentine yönelik saldırı planına değindi:

"İsrail tarafının, Refah kentine yönelik operasyonu genişletme planları ile ilgili açıklamalarından endişeliyiz. Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak. Çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla Gazze Şeridi sakini bu senaryonun merkezinde olacak. Akan kanı durdurmak ve bölge halkına insani yardımın sağlanması amacıyla kanallar oluşturulması için uygun koşulları sağlamak ortak görevimizdir."

Zaharova, Filistinliler ve İsrailliler arasında siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)