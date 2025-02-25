BM: ABD, Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesine Rusya'yla birlikte "hayır" dedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 24 Şubat Pazartesi günü, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini derhal geri çekmesi doğrultusunda, Avrupa ülkelerinin de desteklediği Ukrayna Savaşı üzerine bir kararı kabul etti.

Genel Kurul, bu oylama öncesinde de Moskova'nın saldırganlığına değinmeksizin savaşın sona erdirilmesi talebiyle sunulan ABD destekli bir karar tasarısını da reddetti.

Rusya'nın birliklerinin Ukrayna'dan çekmesine yönelik BM Genel Kurul kararı 93 "kabul"-18 "red" oyuyla alındı. 65 ülke de çekimser kaldı. Daha önceki benzer oylamalar 140'ı aşkın ülkenin oyuyla alınırken 93 oyda kalınması Ukrayna'ya desteğin azaldığının da göstergesi oldu.

ABD'den Ukrayna'ya baskı

ABD, Büyükelçi Yardımcısı Dorothy Shea'nın, son dakika itirazı da dahil, kendi önerileri lehine karar tasarılarını geri çekmeleri için Ukrayna delegasyonuna baskı yapmaya çalıştı. Ukrayna baskıları geri çevirdi ve BM Genel Kurulu, ABD karar tasarısına Rusya'nın BM Şartı'nı ihlal ederek güçsüz komuşusunun toprağını işgal ettiğini açıkça dile getiren bir ifade eklenmesi için üç Avrupa ülkesince getirilen değişiklik önergesini onayladı.

Değiştirilen ABD kararına ilişkin oylama 93 "kabul"-8 "red" ve 73 çekimser oyla sonuçlandı. Ukrayna "evet" oyu kullandı, ABD çekimser kaldı ve Rusya "hayır" oyu kullandı.

Görüşmeler sırasında Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa, ülkesinin Rusya'nın işgalinin ardından "doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkını" kullandığını söyledi; bu işgalin, ülkelerin diğer ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini gerektiren BM Şartı'nı ihlal ettiğini dile getirdi.

ABD Rusya'nın tezlerini savundu

ABD daimi büyük elçisi Shea, Rusya'yı kınayan ve Rus birliklerinin çekilmesini talep eden önceki BM kararlarının "savaşı durdurmada başarısız olduğunu" ve "savaşın artık çok uzun sürdüğünü ve Ukrayna, Rusya ve ötesindeki halklar için çok korkunç bir maliyete yol açtığını" söyledi. Shea, "tüm BM üye devletlerinin savaşa kalıcı bir son verme taahhüdünü belirten bir karar[a] ihtiyaç [duyulduğunu]" söyledi.

Rusya ve ABD ile Ukrayna arasında bir düelloya dönüşen BM Genel Kurul Kararları, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı bir an önce bitirmek iddiasıyla Rusya ile apansız görüşmelere girişmesi sonrasında ABD ve Ukrayna arasında ortaya çıkan gerginliğin yansısıydı.

AVRUPA VE UKRAYNA KENARDA KALDI ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı bitirmekte anlaştı

Kararlar ayrıca Trump yönetiminin Moskova'yla çatışma konusunda geçirdiği olağanüstü dönüşüm nedeniyle NATO ittifakında ortaya çıkan gerilimin de altını çiziyordu.

(AEK)