BM, AB ve DSÖ: Gazze’de çocuk felci aşısı yapılması için insani ara verilmeli

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılamasıyla ilgili açıklama yaptı.

UNRWA’nın açıklamasında, UNICEF, DSÖ ve ortaklarının Gazze Şeridi'ndeki 640 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapılması konusunda hazır olduklarını, fakat aşıların yapılabilmesi için bölgede çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği kaydedildi.

İnsani aranın ertelenmesi durumunda çocuklar arasındaki çocuk felcinin yayılma riskinin artacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

1,2 milyon doz aşı hazır

UNICEF’ten yapılan açıklamada da DSÖ, UNRWA ve diğer ortaklarıyla birlikte Gazze'ye 1,2 milyon doz tip 2 çocuk felci aşısı getirildiği, Gazze'de 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı belirtildi.

UNRWA ayrıca, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi Filistinlilere hayati yardımın sağlanması için Katar Hayır Kurumu'ndan (Qatar Charity) 3 milyon dolar değerinde destek aldığını duyurdu.

“Zorunlu göç hastalığın yayılmasına neden oluyor”

UNRWA Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose, Gazze'de insanların yerinden edildiği ve İsrail'in tahliye kararları sonucu sık sık yer değiştirmek zorunda kaldığı ortamın, çocuk felci virüsünün ortaya çıkması ve yayılması için “mükemmel olduğunu” dile getirmişti.

Gazze'de, temel gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimin zorluğundan bahseden Rose, "Tam da bu koşullarda çocuk felci, çok hızlı yayılabilecek az sayıda vaka ile Gazze'de yeniden ortaya çıktı" dedi.

Bebeklere hiçbir aşı yapılmadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Gazze'de krizin başladığı 7 Ekim 2023 sonrası doğan 50 bin bebeğe herhangi bir aşı yapılmış olma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu kaydetmişti.

AB’den 3 günlük ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'de çocuk felci tehlikesine dikkati çekti.

"Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazzeli çocukları tehdit ediyor" diyen Borrell, ateşkesle ilgili süren siyasi müzakerelerden hariç, aşılama hedefli 3 günlük ateşkes çağrısı yaptı.

Borrell, bu süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından aşılamanın sağlanması için bu ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" dedi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)