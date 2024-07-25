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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:18
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BM: 2023'te 733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı

Birleşmiş Milletler kurumlarının hazırladığı Dünya Gıda Güvenliği raporuna göre, dünya genelinde her 11 kişiden 1'i açlıkla mücadele ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: 2023'te 733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı
Fotoğraf: AA

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı “Dünya Gıda Güvenliği" raporu yayımlandı.

Raporda, geçen yıl dünyada 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslendiği, ortalama 733 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, dünya genelinde her 11 kişiden 1'inin açlıkla mücadele ettiği bilgisi yer aldı.

Asya’nın batısı, Karayipler ve Afrika’nın güneyi

Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini belirten rapor, 2022'den 2023'e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığını ifade etti.

Raporda, açıklıkla mücadele eden nüfusun oranının Afrika'da yüzde 20,4'e yükseldiği belirtilirken, bu oranın Güney Amerika'da azaldığı, Asya'da ise sabit kaldığı ifade bildirildi.

582 milyon kişide kronik yetersiz beslenme

Yaklaşık 582 milyon kişinin 2030'da kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı ve bu kişilerden neredeyse yarısının Afrika'da yaşayanlardan oluşacağı kaydedilen raporda, bir insanın hayatını sürdürmesi için gereken ortalama gıda miktarına erişimin, milyarlarca insan için hala zor olduğu vurgulandı.

2,33 milyar kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya

Raporda, 2023'te dünya genelinde 2,33 milyar kişinin orta veya şiddetli gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya kaldığı ve bunlardan 864 milyondan fazla kişinin zaman zaman bütün bir gün ya da daha uzun süreyi gıdasız geçirdiğine işaret edildi.

(AS)

gıda güvencesizliği
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