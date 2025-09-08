ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 17:48
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 17:58
1 dk Okuma

Bloomberg'den köprüler satışa çıkarıldı iddiası

Bloomberg, hükümetin Boğaziçi (15 Temmuz) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile dokuz otoyolu özelleştirmeye hazırlandığını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası

Bloomberg, hükümetin Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile dokuz otoyolu özelleştirmeye hazırlandığını yazdı.

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok’un imzasının bulunduğu habere göre satış tamamlanırsa ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olacak.

Haberde ismi açıklanmayan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bankalara köprüler ve otoyollar için teklif talebinde bulunduğu belirtti.

Ancak habere “Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve anlaşma gerçekleşmeyebilir.” notu düşüldü. Ayrıca Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtildi.

AKP hükümeti, 2012’de de iki köprüyü ihaleye çıkarmıştı ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 5,7 milyar dolarlık teklifi yetersiz bulmuştu. Erdoğan, o dönemde işletme haklarının 7 milyar doların altında satılmasının “vatana ihanet” anlamına geleceğini söylemişti.

Boğaziçi ve FSM’nin işletmesi şu an Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ve iki köprüden günde yaklaşık 450 bin araç geçiyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özelleştirme idaresi başkanlığı özelleştirme boğaziçi köprüsü fatih sultan mehmet köprüsü
