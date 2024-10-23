Blogger'a sansür tüm blogspot.com kullanıcılarını etkiledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Google’ın ücretsiz kişisel blog platformu Blogger’ın alan adı blogspot.com’u erişime engelledi.

Federasyondan veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuyla ilgili bir açıklama yapmazken gerekçenin platformdaki bazı adreslerden 'korsan maç yayını' yapılması olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan sansürden blogspot.com üzerindeki tüm kişisel bloglar etkilendi. Blogspot.com üzerinde blog tutan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğü kısıtlandı. Türkiye geçtiğimiz ayda da Roblox ve Discord’a erişim engeli getirmişti.

Sadece mahkemeler değil kurumlar da sansürle yetkili

Türkiye’de erişim engelleme kararı alması veya talep etmesi çeşitli kanun, yönetmelik ve düzenlemelerle yargı organları (mahkemeler, sulh ceza hakimlikleri ve savcılıklar) ile birlikte çok sayıda idari kuruma da verilmiş durumda.

Ağırlıklı olarak erişim engelleme kararları 5651 sayılı Kanun’un 8, 8/A, 9 ve 9/A (AYM tarafından iptal edildi) maddeleri kapsamında sulh ceza hakimlikleri tarafından veriliyor. Ancak 8. madde kapsamında soruşturma evresinde savcılıklar da verebiliyor.

Ayrıca idari kurumların erişimin engellenmesi ile ilgili yetkilendirmesi ise çeşitli kanun, yönetmelik ve düzenlemelerle yapılmış durumda. Bu kapsamda 25’ten fazla kurum ve kuruluşa erişim engelleme kararı alma veya talep etme yetkisi tanındı:

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Talih Oyunları Daire Başkanlığı

Türkiye Jokey Kulübü

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Yüksek Seçim Kurulu

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki tüm ‘yetkili kuruluşlar’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı sanayi ve teknoloji il müdürleri

Valilikler ve İçişleri Bakanlığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Türkiye Futbol Federasyonu

Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki ‘ilgililer’

Reklam Kurulu

Ticaret Bakanlığı

İcra müdürlükleri

Daha önce de engellenmişti

Blogspot.com’a 2008’de Digiturk’ün başvurusu üzerine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş ve 4 günlük yasağın ardından delil yetersizliği nedeniyle yasak kaldırılmıştı.

2011’de de yine Digiturk’ün başvurusu üzerine blogspot.com’a erişim engeli getirilmiş ve yasak 3 ay sürmüştü.

2023'te çoğu bahis sitesi 240 bin adres engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği, 2023’te Türkiye’den toplam 240 bin 857 alan adının erişime engellendiğini tespit etti. Ayrıca 13 bin 300 Twitter/X hesabı, 67 bin 100 tweet, 24 bin 730 YouTube videosu, 14 bin 625 Facebook içeriği ve 13 bin 820 Instagram içeriği de Türkiye’den sansürlü durumda. 2023’teki erişim engeli sayısında önceki yıllara göre ciddi artış var.

2023’te erişime engellenenlerin 240 binden fazla alan adının yüzde 84’ü (202 bin 369), BTK Başkanı tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında erişime engellendi. BTK'nin erişime engellediği alan adlarının 179 bin 67'si (yaklaşık yüzde 88) kumar ve bahis siteleri.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu da 2023 içinde 33 bin 75 alan adına erişimi engelledi. TFF 1.758 alan adını da hakimlik kararıyla erişim engeli kararı aldırdı.

Türkiye’de erişime engellenen web sitesi sayısı 1 milyonu aştı

(HA)