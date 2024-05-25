Blockout 2024: Dijital aktivizmin yeni akımı

*Görsel betimleme: Görselde, dikkat çekici bir şekilde giyinmiş genç bir kadın, kalabalık bir etkinlikte yer alıyor. Kadın, koyu yeşil ve mavi tonlarında, asimetrik ve detaylı bir elbise giymiş. Elbisenin omuz kısmında büyük, kabarık bir kumaş detayı ve kol kısmında yaprak benzeri süslemeler var. Başında ince tül ve büyük bir siyah tüy ile süslenmiş bir şapka bulunuyor. Kadının makyajı dramatik, koyu tonlarda ve dikkat çekici, dudakları koyu bordo renkte boyanmış. Arka planda, çeşitli insanlar kadını izliyor ve bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyor.

Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen ünlü ve influencerları engelleme kampanyası olan “Blockout 2024” büyüyerek devam ediyor. Filistin-İsrail savaşına dair, platformlarının gücünü kullanmayan ünlüler, büyük eleştiri altında.

TikTok, Instagram,Twitter gibi platformlarda etkili olan kişilerin ellerindeki gücü takipçi sayılarına borçlu olduğunu vurgulayan kullanıcılar, ünlülerin ellerindeki gücü kullanmaması veya yanlış kullanmasını eleştiriyor.

Bu eleştirilerden biri de her sene mayıs ayında düzenlenen moda etkinliği Met Gala’da yer alan isimlere yönelik tepkilerdi.

Sosyal medya platformlarında “Haleyybaylee” olarak bilinen Haley Kalil adındaki influencer’ın çektiği bir TikTok videosu ile patlak veren akım, gücünü “iyilik” için kullanmayan bütün ünlüleri hedefine almış durumda.

Tepki çeken olay ise şu şekilde: Met Gala’ya katılan içerik üreticisi Haley, kırmızı halıya gitmeden önce bir video çekti. Çektiği videoda Marie Antoinette kılığında olan Haley, “Let them eat cake” yani “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerini kullandı. Videoda, arkasında etkinliği izlemeye gelen sivillerin görünmesi verilen tepkinin boyutunu arttırdı. Ayrıca, platformunu İsrail’in Gazze’deki faaliyetleri hakkında konuşmak için kullanmamakla eleştirilen Haley “Blockout 2024” akımının başlamasına neden oldu. Tepkinin büyümesiyle özür dileyen Haley, bir özür videosu çekti. Met Gala’ya davetli olarak değil, 75 bin dolar ödeyerek gittiği öğrenilen içerik üreticisi hakkında platformlar üzerinden kullanıcıların Blockout 2024 adını verdiği engelleme kampanyası başladı.

Ünlülerin sosyal medyalarını engelleyen kullanıcılar, bu hareketle influencerların diğer kullanıcıların karşısında çıkma ihtimalini de düşürüyor.

Blockout 2024 hareketi ile engellenen ünlüler ciddi oranda takipçi kaybı ile karşı karşıya. Akımdan etkilenen ünlüler ve kaybettikleri takipçi sayıları ise şu şekilde;

Selena Gomez (100 bin takipçi), Zendaya (153 bin takipçi), Kim Kardashian (780 bin takiçi), Kylie Jenner (540 bin takipçi), Billie Eilish (1.1 milyon takipçi), Beyonce (689 bin takipçi), Rihanna (110 bin takipçi).

“Dijital giyotin” adı verilen bu engelleme hareketi, kullanıcılar tarafından “ünlülüğü” hak etmeyen kişilerin elinden güçlerini almak olarak görülüyor. Blockout 2024 hareketi kapsamında markası olan sosyal medya ünlüleri için ayrı olarak yaptırımlar uygulanıyor. Marka siteleri üzerinden sepetlerini dolduran kullanıcılar, Google Ads (Google Reklamlar) algoritmalarını şaşırtıyor ve sistemin ürünlere olan ilgiyi olduğundan daha yüksek olarak algılamasına sebep oluyor.

Blockout 2024 hareketinin başarılı olup olmayacağı hakkında Associated Press’e konuşan Indiana Üniversitesi Pazarlama Profesörü Beth Fossen şöyle diyor: “Sosyal medya kimliğinin neye bağlı olduğu ünlü kişinin bu hareketten nasıl etkileneceğini belirleyecek. Eğer boykot edilen konu ile alakalı bir duruma bağlıysanız, bunun ciddi sonuçları olabilir.”(CÖ/AÖ)

Kaynak: New York Times, TRT World, AP.