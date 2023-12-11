Blinken’den Kongre’ye İsrail için “yardım” çağrısı

ABD Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen binlerce sivili hatırlatarak “ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur” dedi.

The Hill gazetesinin haberine göre, CBS televizyonundaki Face the Nation programında konuşan Sanders, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon insanın hiçbir yiyecek ve tıbbi malzeme olmadan mücadele ettiğini belirterek, sivillerin korunmasına yönelik koşullar belirlenmeden İsrail'e ilave yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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Gazze'deki durumu “insani felaket” olarak nitelendiren Sanders “ABD, Netanyahu'ya askeri yaklaşımı durdurmasını söylemek için elinden gelen tüm baskıyı yapmalıdır” diye konuştu. Senatör Sanders, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'deki sivillere karşı savaş açma hakkı bulunmadığını yineledi.

Ayrıca Sanders, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik hedefinin belirsiz olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi 7 Aralık'ta Senato'da reddedildi.

Kongre’ye çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savundu ve ABD Kongresi’ne İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulundu.

Bir televizyona konuşan Blinken, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik ihtiyaçlarının, silah satışı konusunda ABD Kongresi’nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararı haklı çıkardığını söyledi, “İsrail şu anda Hamas ile savaş halinde. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz” dedi.

Tank mühimmatıyla ilgili desteğin İsrail'e yapılan askeri satışların sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Blinken, geri kalanının Kongre incelemesine tabi olduğunu kaydetti.

“İnsancıl hukuk” yükümlülükleri

Washington Post, ABD'nin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail'e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi.

ABD'nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor. Bu kurallar çerçevesinde gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, İsrailli muhataplarıyla ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ancak Washington yönetiminin, İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti.

Yetkiler ayrıca, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılamadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için kullandıkları istihbaratı paylaşmadıklarını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)