“Blinken, savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için İsrail’de”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail ziyaretinde yetkililerle Gazze’de düzenlenen saldırıları görüşecek.

Reuters, Blinken’in amacının, Gazze’deki savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini engellemek olduğunu yazdı. Haberde, İsrailli liderlerin, bu yılın sonuna dek Hamas’la savaşma niyetinde olduklarına dair açıklaması da yer aldı.

Guardian da aynı şekilde, “Antony Blinken, ABD'nin savaşın yayılmasını durdurma yönündeki yeni çabalarının devamı olarak İsrail’de. ABD dışişleri bakanı, şu ana kadar Washington'un bu yöndeki baskısına direnen liderlerle görüşmelere hazırlanıyor” diye yazdı: “Üç ay içinde Ortadoğu'ya yaptığı dördüncü seyahatte Blinken, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Gazze'de savaş sonrası yönetim konusunda ciddi müzakerelere başlamaya, Gazze'deki sivilleri korumak için daha fazlasını yapmaya ve daha fazla yardım yapılmasına izin vermeye iknaya çalışacak.”

The Times of Israel da konuyla ilgili haberinde, “ABD Başkanı John Biden, Gazze'deki çatışmaların yoğunluğunun azaldığını doğrulamak ve İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşı durdurmak için dışişleri bakanını görevlendirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Blinken: Gazze'de çatışmalar sona ermeli

ABC News’un haberine göre, Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamındaki görüşmelerin ortak noktasının, Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap normalleşmesi ve entegrasyonunun ele alındığını aktararak, bunun için Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun gerekli olduğunu dile getirdi.

İsrail’den “savaş planı”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, ülkesinin Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetini sona erdirmeye ve İran destekli diğer düşmanları caydırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Blinken, ziyaret öncesindeki açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine “sivilleri korumak için daha fazla şey yapılması ve insani yardımın ihtiyacı olanların eline geçmesini sağlamak için daha fazlasını yapmasının mutlak zorunluluk olduğu konusunda” baskı yapacağını da söylemişti.

İsrailli rehinelerin aileleriyle de görüşecek

Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ülkesine ABD yönetiminin verdiği destek için minnettar olduğunu vurgulayan Herzog, İsrail'in saldırılarının "özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Herzog, Gazze Şeridi'nde 95 günde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın 23 binden fazla insanı öldüren İsrail saldırılarının "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tel Aviv'den önce Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiğini ve bu ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bir kısmını Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile paylaşacağını belirtti.

İsrailli yetkililerle özellikle ileriye yönelik konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen Blinken, ziyareti kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin bazılarının aileleri ile de görüşeceğini ifade etti.

BM ile “insani yardım” görüşmesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile telefonda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine insani yardımın kolaylaştırılmasına dair konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ve Kaag'ın, "Gazze'deki sivillere insani yardım sağlayan koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yardımların kolaylaştırılmasının öneminin altını çizdiğini" belirtti. Miller, Blinken ve Kaag'ın, "yardım ve ticari malların Gazze'ye girişinin hızla kolaylaştırılması, acil ihtiyaçların karşılanması için yerel yardımların daha fazla kullanımı ve insani yardım için finansmanın artırılması da dahil savunmasız kişilere ulaşma konusundaki ortak kararlılığı vurguladığını" kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)