Blinken: İsrail, savaş kurallarına uygun hareket etmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından dün Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Blinken, İsrailli rehinelerin tamamının serbest bırakılması amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi

İsrail’e “hastane” uyarısı

Antony Blinken, dün yaptığı görüşmelerde, İsrail ordusunun yeniden saldırılara başlaması halinde, Gazze'nin merkezinde ve güneyinde güvenli bölgelerin oluşturulması, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin önlenmesi, hastaneler, su arıtma gibi insan canını yakından ilgilendiren kritik yapıların hedef alınmaması ve sonunda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak sağlanması gibi uyarılarını İsrail yetkililere ilettiğini kaydetti.

Blinken, İsrail'in Gazze'de "Hamas'ı devirme" hedefine destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "İsrail, savaş kurallarına uygun hareket etmeli" dedi.

“Büyük sivil kaybı güneyde tekrarlanmamalı”

ABD'nin, İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırılarını başlatmadan önce "sivil kayıpları daha da azaltmaya yönelik planları uygulamaya koyması" yönündeki çağrısını yineleyen Blinken, şöyle konuştu:

"Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı. İsrail'in kendisini savunma şekli önemli. Başbakan'a (Netanyahu) da söylediğim gibi niyet önemlidir ancak sonuçlar da önemlidir.”

“Gazzeliler kalıcı şekilde yerinden edilmemeli”

Blinken, Netanyahu ve İsrail Savaş Kabinesi'nin, perşembe günü yaptıkları görüşmede "ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarda sivil kayıplarını önlemek için dile getirdiği yaklaşımı" kabul ettiğini söyledi.

Filistinli sivillere yönelik insani yardımları sürdüreceklerini belirten Blinken, bölgedeki ortaklarıyla yürüttükleri çalışmalarla Gazze'ye gıda, su, ilaç ve yakıt gibi kritik malzemelerin temininde önemli artış görüldüğünü dile getirdi.

Bu yardımların Gazze'deki halkın ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığını vurgulayan Blinken, Gazze'deki insanların "kalıcı bir şekilde yerinden edilmemesi" gerektiğini söyledi ve tüm bunların "İsrail'in hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde" yapılabileceğini anlattı.

Blinken, Filistin halkının isteklerinin en etkili şekilde karşılanması ve onlara hizmet sunulması için "Filistin otoritesinin" yeniden canlandırılması ve yenilenmesi gerektiğini belirtti ve dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede de bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

Yaptığı görüşmelerde İsrail hükümetinin bazı üyelerinin Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin yerlerini daha da genişletme önerilerine ilişkin derin endişelerini ilettiğini dile getiren Blinken, İsrail'e bu konuların ele alınmasına ilişkin beklentilerini net şekilde ifade ettiğini sözlerine ekledi.

“İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktı” Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya" dendi. Bu konutlarda daha önce, İsrail'in eski saldırılarında evleri tamamen yıkılmış 50 binin üzerinde ailenin yaşadığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin de ciddi çöküş içinde olduğu, İsrail saldırıları nedeniyle 26'dan fazla hastanenin ve 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı belirtildi. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu; İsrail'in ekipman ve makineleri hedef alması ve zaten harap olan makine ve teçhizatlardan geriye kalanlara da yakıt sağlanamaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin cenazeleri çıkaramadığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde iyileşme sürecinin başlayabilmesi için günlük insani yardım taşıyan 1000 tır ve 1 milyon litre yakıtın bölgeye girmesi gerektiği kaydedildi. Arap ve İslam ülkelerine evleri yıkılan ve zarar gören çeyrek milyondan fazla ailenin "barınmasına yardımcı olacak hızlı insani çözümler bulmak amacıyla acil bir kurtarma planı geliştirmeleri" çağrısında bulunulan açıklamada, tıbbi ekipmanlarla donatılmış sahra hastaneleri kurulması istendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)