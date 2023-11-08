Blinken: Gazze Filistinlilerce yönetilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail saldırıları olanca şiddetiyle sürerken "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini söyledi.

Barış sürecinin koşullarının oluşturulması

Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

AA'nın The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden aktardığı habere göre Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze'nin topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu dile getirdi ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki yeni hükümetin

Filistinlilerce yönetilmesi kilit önemde

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

Gazze'de İsrail saldırılarının son durumu

Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail içlerinde başlattığı "Aksa Tufanı" harekatı ve İsrail'in bir aydır bu saldırılara yönelik olarak Gazze'ye hava bombardımanları şeklinde süre giden misillemeleri sonrasında Tel Aviv, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1.400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Filistin'in kayıpları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre ise, İsrail saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Lübnan'da konuşlu Hizbullah güçleri arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

(AEK)